Al menos 50 hectáreas de monte fueron afectadas en el cerro del Tirol, cerca del cerro Pan de Azúcar, debido a un incendio que comenzó a primeras horas de la tarde este domingo 28.

Este lunes continúan los “trabajos de enfriamiento” desde el aire, informaron a la diaria el jefe de zona de Bomberos, José Ribeiro, y el encargado del Centro Coordinador de Emergencias de Maldonado, Mauricio Souza.

“No hubo viviendas afectadas. La afectación más grande se dio en seis hectáreas de flora y fauna dañadas de forma total en la punta del cerro del Tirol. Luego hubo pequeños focos dentro del cerro”, señaló Ribeiro.

Souza explicó que inicialmente los Bomberos desplegaron una Brigada Forestal y que se coordinaron los apoyos necesarios para fortalecer el combate.

Debido a las características del terreno y al viento reinante, el mismo domingo se solicitó el apoyo de la Fuerza Aérea, que utilizó drones para visualizar el lugar y determinar los puntos de combate directo para evitar la propagación.

“La topografía pedregosa y la importante vegetación hacen imposible ingresar con vehículos y personal a la zona”, expresó el coordinador. Añadió que la IDM “desplegó una primera línea de contención con maquinaria y camiones cisternas” para hacer tareas de abastecimiento hídrico a Bomberos.

Durante la noche dominical, se reforzó la tarea operativa con otra Brigada de Incendio Forestal y se trabajó pie a tierra, “realizando tareas de extinción en forma directa”. Souza agregó que desde helicópteros continúan este lunes “con los trabajos de enfriamiento”, por lo cual se percibe una leve columna de humo.

Ribeiro enfatizó que actualmente no hay focos ígneos y que el siniestro forestal está en “etapa de liquidación”.

Se le fue de las manos

El siniestro fue ocasionado por un hombre que confesó haber iniciado una quema en su campo, que luego se descontroló. En principio fue detenido el mismo domingo, según informó la Dirección Nacional de Bomberos.

No obstante, la fiscal Fabiana Corbo, a cargo del caso, consideró inicialmente que la situación no configuró delito de incendio “porque no se quemaron terrenos públicos”. Más tarde, informada de que el incendio se había extendido más allá de la propiedad del responsable, resolvió convocarlo a fiscalía en las próximas horas, informó el vocero Javier Benech este lunes.

Al margen de la decisión judicial, la IDM podrá aplicar sanciones de acuerdo al Plan General de acción para la prevención, alerta y respuesta a los incendios forestales (Decreto Nº 436/2007).

Esa norma prohíbe iniciar fuegos y quemas al aire libre entre el 1° de noviembre y el 30 de abril. Para el caso de infracciones, este Plan General establece la aplicación de procedimientos previstos en el Código Penal, en el Código Rural y otros decretos.

Este es el primer incendio forestal en lo que va del verano, que inicialmente se presentó “tranquilo” debido a la intermitencia de las lluvias. No obstante, el calor de los últimos días incrementó los de incendios, señaló el jefe Ribeiro.

La semana pasada, los bomberos de Piriápolis y Pan de Azúcar debieron trabajar durante varios días para contener y apagar un incendio generado en el muladar municipal de Piriápolis, se estima que por personas que quemaban cables para obtener cobre en horas de la noche.