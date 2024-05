Esta semana el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, volvió a despacharse contra las declaraciones del intendente Enrique Antía en defensa de los promotores de Reserva del Mar y en contra de la intervención de la cartera en los procesos de autorización del proyecto. También volvió a lamentar que las acciones no autorizadas de empresarios asesorados por consultoras, que por lo tanto conocen las normas, “se están volviendo una costumbre”.

Entrevistado en el programa Arriba gente, de Canal 10, el secretario de Estado reiteró sus cuestionamientos a la actitud de Antía y dijo que, en un contexto de frecuentes infracciones a la normativa ambiental, elevó a Presidencia de la República un proyecto de decreto para aumentar a millones de dólares las multas aplicables por esa causa.

Reconoció que los montos máximos de las sanciones administrativas no son acordes a la magnitud de los grandes emprendimientos en infracción. Es el caso del multimillonario Grendene, multado por la cartera a partir de las denuncias vecinales por intervenciones no autorizadas en el marco de un proyecto que no sólo prevé la construcción de cientos de residencias de lujo, sino también un centro comercial, un área deportiva, un social center, un beach club dentro de la faja de defensa de costa, un parador entre el arroyo El Potrero y la playa, un centro ecuestre, un club náutico sobre el arroyo, un spa y fitness center, entre otras comodidades.