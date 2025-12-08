Acceso a predio privado por la avenida de los Eucaliptus, en Punta Colorada (archivo, enero de 2024).

La Junta Departamental de Maldonado tratará el Plan de Acción Integral (PAI) del emprendimiento urbanístico Colinas del Mar, proyectado entre los balnearios Punta Colorada y Punta Negra. Se espera que, con votos oficialistas, este martes 9 quede aprobado el expediente que plantea la recategorización de tres padrones rurales para transformarlos en 40 lotes urbanos. Se trata de 20 hectáreas que se encuentran a la altura del kilómetro 3,500 del camino Los Arrayanes, en jurisdicción del Municipio de Piriápolis.

La audiencia pública del proyecto se llevó a cabo en diciembre de 2023, bajo fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales. En aquel momento, la Red Unión de la Costa rechazó la iniciativa, igual que las asociaciones civiles Nativos Punta Colorada y Nativos Punta Negra.

Los miembros del Frente Amplio (FA) de la Comisión de Obras, Legislación y Planeamiento solicitaron la semana pasada que se convocara a organizaciones civiles y al Municipio de Piriápolis para profundizar en el estudio del expediente, pero “el Partido Nacional no accedió y firmó el expediente para ser considerado por el plenario”, lamentó el coordinador de la bancada, Juan Urdangaray.

Es “un fraccionamiento de impacto relevante para la zona; entendemos que ameritaba un mayor proceso de diálogo, participación y estudio en comisión”, acotó.

Belén Chaine, de Nativos Punta Colorada, advirtió en su momento que la zona ya está presionada por viñedos, ganadería intensiva, turismo acelerado. “Es necesario conservar el paisaje serrano, conservar la ruralidad de la costa serrana; no queremos que sigan los fraccionamientos”, dijo.

El fraccionamiento es promovido, entre otros, por el exministro herrerista Ignacio de Posadas, con asesoría técnica ambiental de María Antía, hija del exintendente Enrique Antía y actual concejal del Municipio de Punta del Este.

Las organizaciones también advirtieron que la aprobación del PAI puede responder estrictamente a intereses políticos, dado el vínculo de sus promotores con el Partido Nacional, que gobierna en Maldonado. Tras la audiencia pública, esperaban llevar sus inquietudes a la citada comisión de la Junta Departamental, pero eso no ocurrió “debido a la negativa del oficialismo” y el expediente pasó al orden del día de la próxima sesión, dijo Urdangaray a la diaria.