Desde el 2 de enero hasta el 1º de marzo estarán habilitadas las playas accesibles en los balnearios de Solís, Punta del Este y Piriápolis. La Dirección de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado (IDM) anunció que el próximo jueves 2, a partir de las 10.00, reabrirá la ubicada en la parada 8 de playa Mansa de Punta del Este, que funcionará de lunes a domingos de 07.00 a 20.00.

En Piriápolis, está prevista la apertura de la playa La Rinconada para el viernes 3, también a las 10.00, y permanecerá disponible todos los días de 07.00 a 19.00. La playa del balneario Solís, ubicada a la altura de la calle Miramar, no tiene fecha confirmada para su habilitación, pero se informó que funcionará todos los días de 09.00 a 12.00 y de 15.30 a 19.30.

Contarán con sillas anfibias, diseñadas con ruedas especiales para que personas con movilidad reducida puedan desplazarse fácilmente por la arena de la playa e incluso ingresar al mar. Fueron compradas en esta nueva administración y adaptadas al tamaño de cada persona. Además, las playas dispondrán de estacionamiento y baños accesibles, pasarela y alfombras accesibles renovadas.

La directora de Políticas Inclusivas, Eliana González, informó en setiembre pasado que cerca de 400 personas asistieron a estas playas durante la temporada estival 2024-2025, por lo que “es un programa que tiene una propuesta importante para el disfrute de todos”. Aseguró que la IDM “está haciendo una fuerte apuesta a la inclusión de las personas en situación de discapacidad”, sea permanente o transitoria.