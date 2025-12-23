Recién comenzó el verano, pero la Prefectura de Punta del Este ya tiene un intenso trabajo debido a las altas temperaturas que incrementan la presencia de bañistas y a algunos fenómenos propios de este año. La preocupación más reciente es una serie de disturbios protagonizados por adolescentes y jóvenes registrados en la última semana en el muelle de La Pastora, a la altura de la parada 3 de la playa Mansa.

Para frenar la ola de violencia y evitar más enfrentamientos, se han asignado equipos de cuatro a 15 marineros, según la hora del día, dijo a la diaria el prefecto del puerto de Punta del Este, Sebastián Sorribas. Señaló que el muelle de la parada 3 es “un punto caliente” de disturbios, que demanda “gran cantidad de funcionarios” para mantener el orden. Además, se desplegó personal en lugares estratégicos por “investigaciones en proceso”.

Los altercados, cuyas imágenes se viralizaron a través de redes sociales, involucraron a jóvenes oriundos del departamento. Para Sorribas, esto ocurre por “falta de tolerancia o convivencia; terminan a los golpes de puño como forma de resolver sus diferencias”. En estos casos, los marineros debieron intervenir para separarlos, trasladarlos a las instalaciones de la Prefectura y luego derivarlos a Fiscalía. Los menores de edad fueron “entregados a mayores responsables y luego citados por Fiscalía”, explicó el jerarca.

Cada vez más perros sueltos en la playa

La presencia de perros sueltos es otro asunto que ha demandado una fuerte atención de la prefectura, encargada de intervenir cuando hay dueños que bajan con mascotas en playas no autorizadas. Sorribas informó que, en estos días, se destinó “un equipo de control para incrementar la cantidad de notificaciones que se realizan”.

El artículo 128 del Decreto 100/91 prohíbe el ingreso de animales a las zonas habilitadas para baños durante la temporada, y establece una multa de una unidad reajustable (UR) para quienes infrinjan la norma. En principio, se le solicita a la persona que baja con perros que se retire y, en caso de residencia, se aplica la sanción económica.

Esta problemática fue abordada a principios de diciembre por el edil colorado Omar Messsano, quien desde la Junta Departamental advirtió que es “cada vez más frecuente” que haya perros en playas no autorizadas. Opinó que eso “genera un impacto real en la convivencia, en la higiene pública y en la imagen turística del departamento”, y también consideró que “faltan controles”.

Por disposición de la Intendencia de Maldonado (IDM), las playas habilitadas para llevar mascotas –siempre con collar y correa– son las paradas 39 y 40 de la playa Mansa y las 25, 26 y 27 de la playa Brava en Punta del Este. En Balneario Buenos Aires se permite el acceso en las calles 13 a 20; en Piriápolis, en Rambla de los Argentinos entre Avenida Artigas y Julián Laguna; y en la zona de Solís, Bella Vista, Las Flores y aledaños, se puede concurrir con animales a la desembocadura de los arroyos Espinas y Las Flores.

Elefantes marinos, nuevos visitantes

Por otra parte, la atípica llegada de elefantes marinos a la costa de Maldonado –se estima que por factores ambientales y por la gripe aviar que afectó a la colonia de Península Valdés, en Argentina– ha movido a la prefectura a colaborar con vallados para impedir que el público moleste a los animales. La fuerza naval también ha ofrecido custodia durante el día, pero no es algo que pueda hacer en todos los casos ni se encuentra entre sus misiones.

Francisca, la elefanta marina nacida en Piriápolis en octubre, es un caso excepcional, dada la enorme cantidad de público que generó su presencia, primero en la playa de La Rinconada y luego en el puerto piriapolense, destacó Sorribas.

Sin embargo, animales aparecidos en jurisdicción de la Prefectura de Punta del Este no han tenido la misma dedicación de personal. Por un lado, porque lo impide “el volumen de trabajo”, que se incrementa con la cantidad de bañistas y los tiempos de permanencia en la playa debido a las altas temperaturas. Por otro, porque, a diferencia del frenesí de los seguidores de Francisca, en otros balnearios la gente “se lo ha tomado con más calma”, evaluó el prefecto.

De todas maneras, en el marco de las múltiples tareas estivales –centradas en la seguridad de la navegación, el orden público en la costa y la función de “policía” en todo lo que ocurre en su jurisdicción–, para Sorribas lo más importante es que no haya pérdida de vidas humanas. Señaló que, lamentablemente, ese resultado no se logró en las 12 temporadas que lleva al frente de los operativos en Punta del Este.