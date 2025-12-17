Yamandú Orsi junto a autoridades, el 16 de diciembre, durante la inauguración del WTC Punta del Este.

El World Trade Center (WTC) Punta del Este, la primera zona franca de servicios del departamento de Maldonado, quedó inaugurado el martes 16 con la presencia de numerosas autoridades encabezadas por el presidente de la República, Yamandú Orsi. El emprendimiento, ubicado en el corazón de la península, se propone romper con la estacionalidad y convertir al balneario en un hub de servicios globales con empresas de tecnología, finanzas y consultoría.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, enfatizó el cambio en la dinámica laboral del departamento: “Esta inauguración representa puestos de trabajo para nuestros jóvenes durante los 12 meses del año. Estamos transformando el perfil de Punta del Este: de un destino turístico a una ciudad inteligente y productiva”, sostuvo.

Ignacio Del, gerente general del WTC, contó que ya se instalaron 25 empresas de energía, de servicios profesionales, de tecnología, y compañías que están desarrollando soluciones de inteligencia artificial. “Es un abanico bastante amplio de rubros, que esperamos que genere empleos de calidad”, dijo. Se prevé que, en su punto de auge, genere 1.300 puestos laborales.

Para el presidente Orsi, esta obra gestionada en la pasada administración es “el resultado de la confianza” en un país que “ofrece certezas”. Consideró, asimismo, que Punta del Este es “un lugar privilegiado” al que se viene a descansar y también a “crear y a producir para el mundo”.

”Nos putearon en todos los colores”, dijo Antía

La construcción de la torre comenzó en 2022, tras la aprobación de excepciones a la normativa edilicia en la Junta Departamental que generó polémica. El exintendente Enrique Antía, férreo promotor del proyecto, consideró ahora que se abre “un camino de desarrollo de tres o cuatro años que posicionará al departamento a nivel internacional”.

“Cuando aprobamos el proyecto, nos putearon en todos los colores”, dijo el exgobernante del Partido Nacional. Recordó que el oficialismo no contaba con los votos necesarios en la Junta Departamental y que se logró “gracias al apoyo” del sector de Darío Pérez -quien luego dejó el Frente Amplio para sumarse a las huestes blancas-. “Ese apoyo le costó sudor y lágrimas, es un gesto que hay que agradecer”, dijo.

Tecnología de última generación

En cuanto a las características del edificio, cuya construcción insumió una inversión de 60 millones de dólares, Ignacio Del explicó que cuenta con dos subsuelos y 27 pisos que están divididos en varios formatos, donde funcionarán oficinas con todos los servicios y otras “en rústico” para que cada una defina su propio interiorismo.

Añadió que fue diseñado bajo estándares internacionales de sostenibilidad, optimizando el uso de energía y agua, y que aplica tecnología inteligente en los sistemas de seguridad, ascensores de alta velocidad y conectividad de fibra óptica de máxima potencia. Asimismo, combina oficinas privadas con espacios de coworking de última generación, salas de conferencias y comodidades premium.

Por el momento, hay un 30% de ocupación. La expectativa es que más empresas se vayan sumando en los próximos años. Por lo pronto, el edificio estará abierto las 24 horas para recibir consultas de emprendedores interesados en instalarse allí.