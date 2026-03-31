Una nueva edición de Tocó Venir, el evento de bienvenida a los y las estudiantes que comienzan su formación universitaria, se realizará viernes 10 de abril en la sede fernandina del Centro Universitario Regional Este (CURE). La fiesta, gratuita y abierta a todo público, incluirá en su grilla una intervención JAM de circo, a cargo de docentes del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), y toques de las bandas La Santa, Isabé Candombe, Coleguillas Crew y DJ Calientacamas.

Durante la actividad, distintas instituciones y servicios universitarios participarán con stands informativos, entre ellos el Banco Hipotecario del Uruguay, el Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario, la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación, el Prorrectorado de Investigación, Progresa y la dirección de Juventud de la Intendencia de Maldonado.

La propuesta es organizada por el Centro de Estudiantes de Maldonado, en conjunto con la dirección local. “Desde 2014, el Tocó Venir se ha extendido a otras ciudades del país, consolidándose como una instancia de alcance nacional con participación de diversos socios estratégicos”, destacó el CURE en su convocatoria.

Grilla de toques 19.00 hs – Intervención JAM de circo 20.00 hs – La Santa 21.00 hs – Isabé Candombe 22.15 hs – Coleguillas Crew 23.30 hs – DJ Calientacamas

Consolidación de “una institución viva” en la región

Este año el CURE recibió a 1.629 nuevos inscriptos, de los cuales 1.233 corresponden a Maldonado, informó el licenciado Leonardo Moreira, docente de la Licenciatura en Diseño del Paisaje y edil del Frente Amplio, en la Junta Departamental. “Este número no solo reafirma la centralidad y la capacitad de convocatoria del CURE en la región, también expresa la confianza en la Educación Pública que tienen los vecinos y las vecinas del departamento”, consideró.

Luego repasó la oferta académica, que valoró como “amplia y estratégica”. En Maldonado se dictan carreras como Gestión Ambiental, Diseño de Paisaje, Turismo, Educación Física y Lenguaje y Medios Audiovisuales. Se suman la Tecnicatura en Administración y Contabilidad y los ciclos iniciales, que amplían el acceso y permiten distintos recorridos formativos.

Asimismo, se destacan posgrados como la maestría en Manejo Costero Integrado del Cono Sur y la maestría en Políticas Culturales. Moreira consideró que estas son “fundamentales para personas que se desarrollan en el departamento y que ayudan a contribuir con la identidad de nuestra región”. Destacó, en particular, la Licenciatura en Diseño de Paisaje, que “ha desarrollado vínculos internacionales con intercambios y colaboraciones académicas, fortaleciendo la proyección del CURE a nivel internacional”.

También recordó que, como parte de la Universidad de la República, el CURE cumple tres funciones: enseñanza, investigación y extensión. “Forma profesionales, genera conocimiento y trabaja junto a las comunidades, poniendo ese conocimiento al servicio de la sociedad. Por eso, no es solo un centro de estudio, es una institución viva, comprometida con su territorio, que produce conocimiento y devuelve a la sociedad mucho más de lo que recibe”, concluyó.

Desde sus inicios a la actualidad

Antes, Moreira repasó la historia del CURE en Maldonado. Señaló que la presencia de la Universidad de la República en el departamento es resultado de un proceso sostenido de descentralización que comenzó a inicios de los años 2000 y se consolidó a partir del año 2007, con la creación de los Centros Universitarios Regionales.

En Maldonado, ese camino empezó en el año 2002 y permitió que muchos jóvenes pudieran formarse sin irse, generando arraigo y oportunidades reales. “Nada de esto fue casual, fue el resultado de decisiones políticas claves, donde el gobierno del Frente Amplio y la gestión del intendente Óscar de los Santos fueron determinantes. Hubo una visión acerca de la Universidad en el territorio: democratizar el acceso y generar desarrollo desde el conocimiento”, sostuvo.

También consideró “clave” el acompañamiento de las asociaciones civiles ‒por ejemplo, a través de la Comisión de Amigos de la Universidad de la República‒, que sostuvieron ese proceso como una causa colectiva.