Una trabajadora sexual denunció que fue violada y golpeada por un hombre con el que había pactado un encuentro el pasado 27 de noviembre. La difusión del caso en medios locales llevó a otras cinco trabajadoras sexuales a denunciar abusos por parte del mismo hombre, informó la Fiscalía General de la Nación (FGN).

El agresor, que fue detenido este martes por la tarde tras un allanamiento, resultó formalizado en horas de la noche. A pedido de la fiscal Fiorella Marzano, especializada en violencia basada en género, doméstica y sexual, fue imputado por “reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados en concurso fuera de la reiteración con reiterados delitos de violencia privada”, dijo el vocero de la FGN, Javier Benech. Cumplirá prisión preventiva por 180 días.

Más temprano, el colectivo de Feministas Comunitarias de Piriápolis difundió un comunicado para solidarizarse con las trabajadoras sexuales. “Fueron contactadas, engañadas y violadas por un hombre joven que las manipuló y maltrató con la intención de condenarlas y atentar contra sus vidas”, señaló.

Agregaron que la persona denunciada “fue parte” de la comunidad de Piriápolis, lo que aumenta la preocupación. “Nos importa la confirmación de estos hechos y la rápida acción de la Justicia”, indicaron en el comunicado, para afirmar que las víctimas “no están solas” y para ofrecer su “escucha, contención y acompañamiento comunitario”.

“De acá no te vas. Ya sos un angelito, puta”

Una amiga de la primera denunciante relató a FM Gente que el potencial cliente dijo que tendrían el encuentro en su domicilio de La Barra, pero en el trayecto realizó un desvió y detuvo su moto en inmediaciones del parque El Jagüel. Contó que la trabajadora sexual fue llevada a un descampado, donde el hombre la golpeó, la violó y le colocó una bolsa en la cabeza con intenciones de asfixiarla. “De acá no te vas. Vos ya sos un angelito, puta”, amenazó.

La mujer logró escapar sin sus pertenencias ni la vestimenta, que le fue arrebatada, y un conductor la trasladó a un centro de salud. La amiga de la víctima dijo que no es la primera vez que esto ocurre y que, a partir de la divulgación de este caso en sus redes sociales personales, se han contactado con ella otras mujeres que fueron atacadas por esta misma persona.

“Todas me cuentan lo mismo. Las citaba desde el mismo teléfono, las llevaba a inmediaciones de El Jagüel o a la parada 42 de la playa Mansa de Punta del Este, y a todas les pasaba lo mismo. El hombre llegaba, les ofrecía grabarlas, algunas le decían que no, otras le dijeron que sí por un poco más de dinero. Se ponía agresivo, les pegaba, las violaba, grababa la violación, y las intentaba asfixiar”, dijo.

Mesa nacional reclamó justicia y acompañamiento a las denunciantes

Paralelamente, la Mesa de Derechos para las Personas Trabajadoras Sexuales manifestó su “firme y absoluto repudio” a estos hechos. “Queremos subrayar de manera explícita la fortaleza, valentía y dignidad de las compañeras que, pese al estima social y a los riesgos de revictimización, decidieron denunciar”, expresaron las organizaciones de la mesa en un comunicado.

“Su acto es un ejercicio claro de ciudadanía, una afirmación de sus derechos y una demanda legítima de protección estatal”, agregaron. También manifestaron su anhelo de que la Justicia actúe con “celeridad, rigor y perspectiva de género”, que haya medidas de protección y acompañamiento integral para las víctimas y que “las instituciones garantes acompañen adecuadamente el proceso”.

Por último, la mesa se solidarizó con las denunciantes y reafirmó su compromiso de seguir trabajando “por un país donde todas las personas trabajadoras sexuales puedan vivir y trabajar con dignidad y garantías efectivas de sus derechos”.