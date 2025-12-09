Cinco comparsas competirán en el próximo carnaval del departamento de Maldonado, tras la categorización realizada el domingo 8 por la avenida Joaquín de Viana en la capital departamental.

En primer lugar se ubicó la mítica Generación Lubola (189 puntos), seguida por La Negra (180 puntos), La Mansa (174 puntos), De San Carlos (155 puntos) y Lonjas y Maderas (155 puntos). Esta última, de Pan de Azúcar, es la primera de esa localidad que compite oficialmente, resaltó la subdirectora de Cultura de la Intendencia de Maldonado, María José Mafio.

La categorización de comparsas fue la primera de las actividades preparatorias del Carnaval 2026. El jurado estuvo integrado por Álvaro Marotta, Gabriela Fernández, Johana Martínez y Julio González.

Para este viernes 12 y sábado 13 está prevista la prueba de categorización para 11 murgas que aspiran a competir en el concurso departamental.

La presentación se realizará a partir de las 20.00 en el teatro de verano Cayetano Silva de la ciudad de San Carlos y también tendrá una etapa de categorización para el Concurso de Murgas del Interior.

Por otra parte, el 22 y 23 de este mes será la prueba de admisión de Variedades, a partir de las 19.00 en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo. Las escuelas de samba tendrán su instancia el 3 de enero.