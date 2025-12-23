El presidente del Sindicato Unido de Trabajadores de Edificios de Maldonado (Sutem), César Teijón, dijo a la diaria que esperan una buena temporada de verano debido a la situación económica de Argentina y, en consecuencia, a la llegada de personas de clase media alta a Punta del Este. Sin embargo, señaló que esto no se corresponde con el personal contratado, ya que “no se ha recuperado la cantidad de mano de obra que había previamente a la pandemia por covid 19”.

Señaló que esto produce “una mayor exigencia” sobre trabajadores y trabajadoras”. “La falta de personal para cubrir todos los apartamentos ocupados es uno de los reclamos permanentes del sindicato”, remarcó. En particular, dijo que “el sector de mucamas se encuentra fuertemente sobrecargado”, ya que se dispone de “poco personal” para la cantidad de gente que “ha llegado y sigue llegando”.

Aclaró que la contratación de personal para esta función “es optativa” y que cada edificio se rige por “lo que considera necesario”. En ese sentido, lamentó que “más allá de algún reclamo público por redes sociales”, Sutem no tiene injerencia sobre las contrataciones porque las administraciones son las que “definen cuánto personal se toma y cuánto se paga”.

Aseguró que se trata de un sector que “ha sufrido mucho, al que se le exige mucho, y cada vez debe estar más capacitacido”. Además, resaltó que “muchas veces se invisibiliza su importancia”, dado que la plantilla de trabajadores es de “entre 9.000 y 11.000 personas durante el año” y sólo “sube a 15.000 durante la temporada de verano”.

El efecto de la inmigración

En cuanto a los contratos de modalidad zafral, dijo que “hay muchos inmigrantes trabajando” en condiciones que los lugareños no suelen aceptar. Explicó que trabajan “sin tener días libres y en horario extendido”, aunque tienen los mismos derechos laborales que cualquier otra persona.

Si bien está “de acuerdo” con que se emplee a personas que llegan desde otros países, Teijón considera que aceptan “un condicionamiento que no está escrito” dada la necesidad económica y el hecho de no contar, muchas veces, con familia radicada en el departamento que les lleve a limitar los tiempos de trabajo.

Esto hace que algunas administraciones prefieran tomar inmigrantes antes que a lugareños que tienen “la necesidad de volver a su casa después de ocho horas de trabajo” para estar con su familia. No obstante, Teijón aclaró que “los contratos en el sector son formales y ajustados a derecho, porque el sindicato controla la situación de los trabajadores”.

Se necesitan más empleos permanentes y mejores salarios

Por otra parte, el sindicato reivindica el empleo estable. Una de las razones es que el sueldo líquido de los trabajadores zafrales de Punta del Este ronda los 35.000 pesos, de los cuales alrededor de 6.000 se van en la cobertura del transporte colectivo.

Teijón entiende que el pago zafral “es insuficiente” y por eso una de las aspiraciones es que los contratos se extiendan más allá del 10 de febrero, que es cuando generalmente empiezan a cerrarse las fuentes laborales.

El salario es “la pelea que se da cada vez que hay un ámbito de negociación tripartita”, dijo, para adelantar que en junio de 2026 “se negociará el sueldo para los dos años siguientes” con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

Otro de los problemas que acusa el sector es que los mandos medios son seleccionados “por amiguismo de las administraciones o los copropietarios”. Muchas veces “no tienen la capacidad para organizar a las trabajadoras y a los trabajadores y eso genera estrés laboral y problemas de salud mental”, evaluó.

En este sentido, dijo que estos mandos “deberían estar capacitados para manejar personal diario”, así como para “entender las dificultades que tienen los trabajadores cuando llegan al lugar de trabajo o se retiran y cuáles son las discrepancias con los copropietarios cuando tienen un reclamo”.

En estos casos “tienen cero pedagogía”, deberían saber que “no basta con dar una orden, sino que se debe interpretar cuál es la forma adecuada de transmitirla” para no afectar a los trabajadores en su desempeño, advirtió.