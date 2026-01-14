Maldonado le hace honor al reconocimiento del carnaval uruguayo como “el más largo del mundo”: desde este mes hasta principios de marzo los ocho municipios contarán con tablados, desfiles y corsos barriales organizados por la Intendencia (IDM). Sobre la nueva edición de la fiesta conversó con la diaria el director general del Departamento de Cultura, tras el lanzamiento realizado días atrás en San Carlos, nuestra “capital del Carnaval”.

Resaltó que “habrá 77 tablados” en el territorio y “la novedad” del regreso del escenario Perucho Cairo a la explanada del Campus de Maldonado, que funcionará del 17 al 22 de febrero y contará con plaza de comida y juegos infantiles. Entretanto, las primeras tablas comenzaron el lunes 12 en el nuevo escenario ubicado en la pista de skate de La Barra y en Balneario Buenos Aires.

En los próximos días se podrá disfrutar del escenario en el centro comunal en el barrio San Francisco (viernes 16), el Mercadillo de Sauce de Portezuelo (sábado 23) y en balneario Las Flores y Pueblo Edén (domingo 24).

El Departamento de Cultura “invirtió [en el carnaval] 30 millones de pesos, de los cuales siete millones son destinados a pedido de cada localidad y de acuerdo al fin indicado por los municipios”, destacó Rapetti. Además, informó que “habrá más de 290 actuaciones de grupos en los diferentes tablados”.

Además, recordó que en setiembre pasado se conformaron las “mesas de trabajo de carnaval” integradas por murgas, comparsas, escuelas de samba y variedades que participaron en el carnaval anterior y que se incorporaron este año. El objetivo fue “evaluar los puntos fuertes y débiles de la programación carnavalera del año anterior para optimizar los recursos”, dijo.

Corsos y desfiles

El domingo 11 se realizó el primer corso barrial en Maldonado Nuevo, en el que participaron las escuelas de samba Sandombe y Renovación 2001 y las comparsas Lonjas y Madera, La Mansa, La Negra y Generación Lubola.

Otros corsos tendrán lugar los próximos sábados: el 17 en La Capuera, por avenida Costanera desde Coronilla hasta el polideportivo La Capuera, y el 24 en Cerro Pelado, por calle Cuchilla de la India Muerta, desde Cerro San Antonio hasta Cerro Punta Ballena. Los vehículos estacionados en esas calles deberán ser retirados antes de las 17.00, según dispuso la Unidad de Carnaval.

Por otra parte, se realizarán los desfiles oficiales por San Carlos (31 de enero), Aiguá (8 de febrero), Piriápolis (12 de febrero), Maldonado (21 de febrero) y Pan de Azúcar (7 de marzo), siempre a partir de las 21.00. En Pan de Azúcar se realizará el tradicional “Entierro de Momo” y ese mismo día se lanzará el Carnaval 2027.

Rapetti aseguró que se invirtieron “más de 150.000 pesos” en focos led de última generación para mejorar la iluminación y comentó que, tras una propuesta de la mesa de trabajo con las comparsas, “se dio de baja el desfile de Gregorio Aznárez porque no tenía una gran receptividad por parte de los vecinos”. También dijo que “se acortará a la mitad” el trayecto del desfile por la Rambla de los Argentinos de Piriápolis, también a pedido de las comparsas.

Punta del Este mantendrá dos eventos que cada año ganan más adeptos: la tercera edición de Samba en Punta, el 15 de febrero, y el 24° Encuentro de Tambores, el 16 de febrero. Ambos eventos comenzarán a las 21.00, con un trayecto que irá por Gorlero desde calle 19 hasta calle 30. Rapetti dijo que participarán conjuntos del Concurso Oficial de Carnaval en Montevideo, que también se sumarán a los desfiles y tablados barriales.

Concursos de murgas

El Concurso Departamental de Murgas comenzará el lunes 9 de febrero y finalizará el 14, como todos los años en el escenario del Teatro de Verano Cayetano Silva, en San Carlos. Participarán 11 murgas, siete clasificadas con categoría A: Flor de Barullo, La Combinada, La Encandilada, La vecina de Magoya, Los fantasmas se divierten, Nueva Barriada y Vieja Diabla, y las restantes con categoría B: Alquimera, Doña Liberata, La Candombera y Se va la combi.

Por otra parte, el Concurso del Interior de Murgas se realizará en el mismo lugar, entre el 15 y el 21 de febrero. Contará con la participación de 14 murgas: A Ronca Voz, Con gusto no pica, Golpe y Quedo, La Desafinada, La Desmorrugada, La Diabla, La Farola, La Malta, La Miel del Oso, La Prima de Artigas, Qué Gentuza, Las Fritas, Saltó el Churra y Tras Cartón. Ambos concursos son de entrada gratuita.

A su vez, competirán en el concurso oficial cinco comparsas, siete conjuntos de variedades y tres escuelas de sambas. En la categoría comparsas, clasificaron Generación Lubola, La Negra, La Mansa, De San Carlos y Lonjas y Maderas; mientras que en variedades: La Cachimbo, Tambor en Flor, La Milonguera, Makenia, Bandurri, La Chirimunga y Unidos da Estación. En tanto, en escuelas de samba participarán Renovación 2001, Mangueira do Povo y Sandombe.