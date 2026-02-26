La Cámara Empresarial de Maldonado, autoridades de la Intendencia de Maldonado (IDM) y empresas vinculadas a la distribución, producción de alimentos y actividades afines acordaron una serie de medidas orientadas a mitigar los “sobrecostos” que enfrenta el sector, durante una reunión que mantuvieron el miércoles 25.

Se resolvió que las empresas que necesiten tramitar la habilitación bromatológica y de higiene a nivel departamental ante la IDM, y hayan abonado previamente el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev), que tiene una vigencia de dos años para vehículos, “podrán acceder a una exoneración del 50% en la tasa de habilitación en el año corriente”, mientras que el 50% restante “se descontará el próximo año cuando se gestione la nueva habilitación”, explicó a la diaria la gerenta general de la Cámara Empresarial, Aimara Fariña.

Fariña informó que la habilitación departamental ante la IDM tiene una duración de un año, y que esta medida “se aplicará a partir de que el intendente [Miguel Abella] emita la resolución”. Señaló que “están las condiciones dadas para que sea un trámite ágil”, por lo que se espera que “en abril esté funcionando”.

Por otra parte, se encomendó a la IDM gestionar ante la Junta Departamental el prorrateo del costo de la habilitación para las empresas cuando la solicitan pocos meses antes de que culmine el año, dado que en esos casos se les “cobra el año completo”, y en enero del año siguiente, fecha en que se tramitan las habilitaciones departamentales, salvo excepciones, como la de vehículos recién comprados, deben “abonar la habilitación entera [de nuevo]”, a pesar de los meses ya pagados.

Situación de camiones y de pequeñas empresas productoras artesanales

Otro de los temas abordados en la reunión fue la situación de los camiones de mediano y gran porte, especialmente los refrigerados, que “no pueden circular por las zonas para la distribución de mercancía” durante el horario comercial, lo que dificulta las tareas de distribución y entrega; incluso a veces tienen que asumir “riesgos de multas y daños”, señala un comunicado de la Cámara Empresarial.

También se solicitó que las pequeñas empresas productoras artesanales “sean tratadas con consideración especial ante el RunaevV, ya que las exigencias documentales en muchos casos superan las posibilidades de gestión de estas”.

Todas estas propuestas serán remitidas a la IDM para darle curso al trámite; en tanto, la Cámara Empresarial de Maldonado destacó que es vital el diálogo institucional para “canalizar las inquietudes del sector productivo y avanzar en soluciones que contribuyan a la sostenibilidad y el desarrollo de las empresas del departamento”.

Por último, la gremial informó que recibirá denuncias, de parte de empresas socias y no socias, sobre “situaciones irregulares o empresas informales” para fomentar la “igualdad de condiciones” respecto a las empresas que “cuentan con las habilitaciones y hacen el esfuerzo diario de cumplir con todas las exigencias”.