Tras la reciente presentación del documental Cuatro lagunas en el balneario La Juanita, Victoria Pereira, productora ejecutiva de la pieza audiovisual e integrante de la fundación Lagunas Costeras, conversó con la diaria sobre el trabajo desarrollado y sus objetivos. Dirigido por Matías Ameglio y realizado por la empresa audiovisual Salado, el documental invita a un recorrido por las cuatro lagunas costeras de Uruguay –Garzón, José Ignacio, Castillos y Rocha–, las historias que las atraviesan y la búsqueda del equilibrio entre desarrollo y conservación.

El proyecto surgió de una inquietud personal, fruto de años de vínculo con las lagunas costeras tanto personal como con la fundación, contó Pereira, y dijo que fue un sueño poder concretarlo. La intención, desde el inicio, fue que “esté dirigido a ecologistas y a quienes están vinculados con la realidad de estos territorios” y que apuesta a una mirada que “observe sin juzgar”, “externa pero cercana”, como expresa el actor argentino Nicolás Pauls al comienzo del tráiler.

De acuerdo con la sinopsis, Pauls hace “un recorrido íntimo por las lagunas costeras del este de Uruguay y, a lo largo del camino, a través de encuentros con pescadores, cuidadores del monte y habitantes locales, se revelan distintas maneras de habitar un territorio tan frágil como fascinante”. Pereira remarcó que estas personas, así como dueños de establecimientos agropecuarios, residentes extranjeros y Juan Carlos Gambarotta, pionero de los guardaparques en Uruguay, “son los verdaderos protagonistas y cada uno de ellos cuenta su historia”.

Salvaguardar la esencia y la identidad

Pereira aseguró que le llevó mucho tiempo “encontrar al director que lograra captar la idea y potenciarla”. Fue entonces cuando descubrió el trabajo de Ameglio, director de cine, en el documental Mar de lobos (2022), donde identificó “un sentido de la estética imponente y la exposición de una realidad al espectador de manera ágil y sin emitir un juicio [explícito]”. Este documental retrata el viaje íntimo y personal de Pauls por las costas uruguayas, en el que revela diversas miradas sobre el conflicto entre los pescadores artesanales y la vida en libertad de lobos marinos que habitan en la isla de Lobos, detalla la sinopsis.

La participación de Pauls fue sugerida por Ameglio, quien ya había trabajado con él en Mar de lobos y “le había gustado cómo era la interacción entre director y actor”. Si bien el guion fue redactado por Ameglio, Pereira subrayó que Pauls “es una persona muy involucrada en cuestiones ambientales y sociales”, lo que hizo que las preguntas que estructuran el relato “surgieran de manera natural”.

Enfatizó que el objetivo del audiovisual, filmado en 2025, es “sensibilizar” a los espectadores sobre “la importancia de salvaguardar la esencia y la identidad” del territorio de las cuatro lagunas, que, según entiende, “está bajo riesgo de perderse”.

Atribuye esta amenaza a “una estrategia de desarrollo que avanza a pasos acelerados, en perjuicio de esa identidad y esa esencia que caracterizan la zona, [así como de la especie humana y la fauna y flora marina,] y que aún se está a tiempo de frenar”. A su vez, agregó que el público se encontrará con “una belleza estética en cuanto al paisaje y un documental que busca posicionar un territorio y valorarlo”.

Por otra parte, explicó que para financiar esta producción recibió aportes económicos de empresas y bancos latinoamericanos, aunque destacó que “la mayoría fueron donaciones de particulares”, y que además de Salado, el proyecto contó con el apoyo de la productora Atlántico Content.

El documental se proyectará en Castillos (Rocha), en el marco del Día del Butiá, el próximo 13 de marzo, y el 18 de marzo en el auditorio del CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, en Ciudad Vieja. Su lanzamiento oficial fue el pasado 18 de enero en Las Musas, José Ignacio, aunque hubo un estreno privado en diciembre de 2025.

Pereira dijo que, en caso de que al menos 30 personas estén interesadas en organizar una proyección, pueden comunicarse a través de Instagram (@cuatrolagunasdocumental) o con la productora Salado para coordinar exhibiciones en otras localidades e incluso en otros países.