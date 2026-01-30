En lo que va de la temporada de verano, los guardavidas de Maldonado han realizado 132 rescates y 139 asistencias que involucraron a un total de 479 personas: 241 fueron mayores de edad y 238 menores. Además, reubicaron a 14 niños perdidos y activaron diez veces la clave roja, como se denominan los llamados a ambulancias por fuera del servicio 911, informó la Intendencia de Maldonado (IDM).

En general, las estadísticas evidencian un comportamiento de los bañistas similar al registrado a estas fechas del verano pasado, aunque hubo algunas particularidades que el supervisor de la Brigada de Guardavidas, Marcelo Simoncelli, resaltó a la diaria. No considerar las banderas rojas, meterse al agua sin conocer la corriente o hacer caso omiso de las indicaciones de los guardavidas motivan la mayoría de los rescates, pero la imprudencia tiene varias caras.

Un factor “importante”, sobre todo entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero, que es cuando se registra el pico de turistas, fue la tendencia a bañarse en lugares donde no hay puestos de guardavidas, pese a las recomendaciones de no hacerlo.

“Hubo días de mucho calor, el agua estaba espectacular y entró un mar de fondo con mucha gente en toda la costa. Muchos evitan las aglomeraciones y se tiran en zonas alejadas”, explicó Simoncelli. En este punto recordó que existen 91 puestos distribuidos en casi 100 kilómetros de costa, incluidos la isla Gorriti, Laguna del Sauce y el arroyo San Carlos, razón por la que aún quedan zonas descubiertas.

Deportistas acuáticos en rebeldía

Los deportistas náuticos, por otra parte, han significado otro dolor de cabeza este verano. Simoncelli señaló que “hubo mucho trabajo” de la Prefectura y también de los guardavidas con personas que van paradas sobre tablas (stand up paddel) o pasean en kayaks, sobre todo en la playa mansa de Punta del Este y de José Ignacio.

“Muchos salen remando y llevan a sus hijos detrás. A veces, un cambio de viento los aleja de la costa y tenemos que ir a buscarlos. Hacemos prevención, pero la mayoría no hace caso”, lamentó el supervisor. Otro tanto ocurre con quienes circulan en kayak sin flotador, pese a las advertencias.

También la práctica de wingfoil –un deporte que no es nuevo, pero que está en auge, según Simoncelli– ha generado problemas. Explicó que esta mezcla de surf, winsurf y kitesurf se practica con cometa y vela, pero también a motor. “Este verano se incendiaron tres tablas, dejando a sus ocupantes a la deriva; en dos casos, fueron rescatados por Prefectura detrás de la isla Gorriti”, contó el supervisor.

Por último, relató algunos altercados entre los deportistas náuticos y los bañistas que reclaman su espacio en el agua. En ocasiones, las personas “no respetan la zona de baño y se pasan a la zona marcada para deportes, y por eso, a veces, tenemos conflicto”.

InfoPlayas advertirá sobre la presencia de medusas

La aplicación digital InfoPlayas, que puede descargarse desde celulares Android o iPhone, está activa desde principios de diciembre y, según Simoncelli, ha tenido muy buena recepción entre quienes frecuentan las costas maldonadenses.

Destacó que este verano se incorporaron algunos servicios nuevos, como el que permite conocer cómo actuar en situaciones de riesgo (paro cardíaco, cortes, traumatismos, etcera), con información elaborada entre los guardavidas y un equipo médico del sanatorio Cantegril.

Simoncelli adelantó que, en los próximos días, la herramienta contará con información sobre las zonas de deporte recomendadas según el viento y zonas seguras para nadadores. Además, ante el advenimiento de la temporada de medusas, se trabaja para indicar a los bañistas dónde se encuentran. Junto con las tradicionales banderas que indican el nivel de riesgo en el agua, se colocará la que indica la presencia de aguavivas.