Con nueva formación, la banda de rock argentino Los Abuelos de la Nada abrirá, este jueves 8, el ciclo de espectáculos en vivo del resort Enjoy. El repertorio incluirá reversiones de los icónicos éxitos creados por Miguel Abuelo, Cachorro López y Andrés Calamaro en los 80, a los que se suman nuevas canciones. El toque, liderado por Gato Azul Peralta –hijo de Miguel Abuelo– y Gringui Herrera, está previsto para las 21.00, con entradas a 50 dólares disponibles en SuTicket.

El sábado 10 seguirá Marama, la banda uruguaya de cumbia pop encabezada por Agustín Casanova. El espectáculo promete “una propuesta renovada, combinando sonidos frescos y una puesta en escena de nivel internacional”, que incluye lanzamientos como “No voy a llorar por ti”y “Enemigos remix”. Las entradas cuestan entre 1.900 y 3.500 y también se adquieren por SuTicket.

El 12 de enero será el turno de Master Stroke, una de las más destacadas bandas tributo a Queen avalada por el legendario guitarrista Brian May. El proyecto, surgido en 2016, apuesta por una identidad propia sin perder la fidelidad al sonido de estudio y la energía en vivo de la banda británica. El toque será a las 21.00 con entradas desde 40 a 80 dólares.

Al día siguiente, estará el joven cantante rosarino Valentino Merlo, mientras que el 14 de enero se presentará Héroe Lírico Pop, con temas e imágenes de El padrino, El fantasma de la ópera, Titanic y más.

También habrá una propuesta para las infancias con el grupo musical Pequeño Pez, que se presentará el 15 de enero a las 21.00 en el salón Río de Janeiro, con entradas a partir de 35 dólares.

El 16 será el turno del recital de Los Salieris de Charly, tributo al músico y cantautor argentino Charly García; las entradas van de 55 a 70 dólares. En la última quincena de enero se presentarán, desde Argentina, el cantante Luciano Pereyra, la banda The End (tributo a Pink Floyd), Sobredosis de Soda (tributo a Soda Stereo), Martín Masiello y La Konga. Los espectáculos serán a las 21.00 y las entradas se adquieren por SuTicket.