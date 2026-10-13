Operaciones Vértice y Recaer: desarticularon lugares de venta de drogas en San Carlos e incautaron “más de 860 municiones”

Luego de allanamientos, se cerraron dos bocas en el asentamiento Halty y resultó condenado un hombre de 30 años, informó el jefe de Policía departamental, Víctor Trezza.

En el marco de las operaciones Vértice y Recaer, se desarticularon lugares de venta de drogas bajo la modalidad de microtráfico y se incautaron cientos de municiones en el asentamiento Halty, en la zona de Brisas del Monte, en San Carlos, informó el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, durante una rueda de prensa este lunes. Las operaciones estuvieron a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas, bajo la órbita de la Jefatura de Policía de Maldonado y el Área de Investigaciones de la Zona Operacional III.

En la operación Vértice se incautaron “más de 860 municiones de distintos calibres, dos chalecos antibalas, un inhibidor de señal, más de un kilo y medio de cocaína pura y armas de fuego”, seis teléfonos celulares y ocho cargadores de pistola, detalló Trezza. “Fue un golpe importante al microtráfico y al narcotráfico”, aseguró Trezza.

Indicó que, lo particular fue que “el acopio estaba en un vehículo estacionado en la vía pública y camuflado en una fila de autos”, por lo que, fue vital “la perspicacia y el trabajo del perro policía que detectó dónde se encontraba el acopio”. Tras la autorización de la Fiscalía Letrada Departamental de Maldonado de cuarto turno, momentáneamente a cargo del doctor Sebastián Robles, se efectuó la inspección del rodado y “se incautó el arsenal y las drogas”.

Luego, el rodado fue trasladado por un guinche proporcionado por el Departamento de Movilidad de la Intendencia de Maldonado para “periciarlo correctamente” en la dependencia de la Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado. Durante los allanamientos e intervenciones participó la Guardia Republicana y en tareas de coordinación y análisis el Centro de Comando Unificado de Maldonado.

“Recaer”: hombre condenado a dos años por suministro de estupefacientes

Tras dos allanamientos realizados en el asentamiento Halty, en la zona de Brisas del Monte, el pasado viernes 9, “se volvieron a cerrar dos bocas [de drogas] que desarrollaban actividad en Brisas del Monte y se detuvo a diez personas, la mayoría de ellos consumidores”, que luego fueron liberadas, informó. El operativo culminó con la detención de tres personas, de las cuales dos fueron posteriormente “emplazadas por la Justicia”.

Resultó condenado un hombre de iniciales C.H.B, de 30 años de edad, a dos años de penitenciaría, como autor penalmente responsable de un “delito de suministro de sustancias estupefacientes en reiteración real”, el pasado sábado 10, en el Juzgado Letrado de cuarto turno de Maldonado. Según lo informado, este no poseía antecedentes penales.

Como resultado de los allanamientos, se incautaron sustancias estupefacientes (70,3 gramos de sustancia blanca en piedra, cinco envoltorios de papel con sustancia blanca y seis envoltorios con sustancia blanca, con un peso total de 25,24 gramos), una balanza de precisión, un reloj, un teléfono celular, 5.401 pesos en efectivo en billetes de baja denominación y diversos efectos de interés para la investigación.