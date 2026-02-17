La semana de carnaval en Maldonado tuvo, este lunes, un punto alto con el Encuentro de Tambores que este año llegó a su 23ª edición en Punta del Este. La calle Gorlero se llenó con purpurina, colores y sones de las comparas, seguidas por cientos de residentes y turistas apostados tras las vallas para alentar y, en muchos casos, animarse a ensayar pasos de candombe.

Participaron agrupaciones locales y de Montevideo, que desfilaron hasta la explanada del Municipio de Punta del Este, en la intersección de Gorlero y calle 30, donde ofrecieron un espectáculo vibrante.

La fiesta, que formó parte del calendario cultural de la península, contó con Lonjas y Maderas, La Negra, La Mansa, De San Carlos y La Generación Lubola, todas del departamento. Lonjas y Madera, de Pan de Azúcar, fue la encargada de inaugurar el desfile.

En su presentación se destacó, además del plantel de bailarinas y las figuras tradicionales del candombe -escobero, mama vieja y gramillero-, la figura de una mujer que, con una pileta sostenida sobre la cabeza, simbolizaba a aquellas que lavaban su ropa en el arroyo Pan de Azúcar.

También se hicieron presentes conjuntos del Concurso Oficial de Carnaval en Montevideo, entre ellas, Cuareim 1080, Valores y Yambo Kenia, galardonados con los primeros premios del Desfile de Llamadas 2026.

El intendente Miguel Abella dijo en rueda de prensa que “fue una noche espectacular y de fiesta”, y que “el público vivió el encuentro de forma ordenada y con mucha tranquilidad”. Recordó el inicio del evento durante el período de gobierno 2000-2005 del exintendente Enrique Antía, y agregó que “es un evento que la gente espera en Punta del Este para disfrutarlo”.

Por su parte, el alcalde del Municipio de Punta del Este, Javier Carballal, dijo que “el desfile tuvo las mejores comparsas del departamento y del país”, y aseguró que “hubo muchos turistas argentinos, brasileños, chilenos y paraguayos”. La subdirectora de Cultura y encargada de la organización del carnaval del departamento, María José Mafio, celebró que “el evento es un clásico hace 23 años”.