Durante este mes, la comunidad universitaria y el público en general pueden acceder a una cartelera de películas de distintas procedencias y temáticas, propuesta por el Cineforo de la sede fernandina del Centro Universitario Regional del Este (CURE).

Este proyecto de extensión universitaria es impulsado por docentes y estudiantes de la Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales desde 2011, para disfrutar del cine y reflexionar colectivamente sobre sus contenidos.

Las funciones se realizan todos los miércoles a las 18.00, con entrada libre y gratuita. “Cada jornada propone la proyección de una obra y un espacio de diálogo posterior, generando una instancia de encuentro en torno al lenguaje cinematográfico y sus múltiples lecturas”, destaca la convocatoria.

Además, habrá servicio de cantina a cargo de grupos de estudiantes de la Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales como parte de las actividades de financiamiento de sus películas de egreso.

Este miércoles 15 se proyecta la laureada película brasileña Aún estoy aquí, mientras que el próximo 22 se exhibirá Un cabo suelto, dirigida por el uruguayo Daniel Hendler.

La cartelera, que abrió el miércoles 8 con la japonesa El sabor del té, cerrará el 29 con la exhibición de Persépolis, película animada basada en la novela gráfica autobiográfica de Marjane Satrapi, que narra su infancia y juventud en Irán durante y después de la Revolución islámica.