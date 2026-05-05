A partir del viernes, hasta el 30 de mayo, se podrán disfrutar de variadas actividades en el marco del Mes del Libro en Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Solís Grande y Piriápolis, impulsadas por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado (IDM). La programación, que se desarrollará en bibliotecas, escuelas rurales del Municipio de San Carlos y sitios históricos, está pensada para todas las edades y será de acceso gratuito.

Este viernes, en la Azotea de Haedo, la escritora Mónica Boni Pastorino presentará su novela Alma y Francisca, un milagro de amor, acerca de la cría de elefante marina nacida en Piriápolis, en octubre pasado. Ese mismo día, en la biblioteca José Artigas de Maldonado, será el turno de Juanchi Lepoe con su obra Historias de un mochilero; ambas a las 19.00.

En tanto, el domingo 10 el doctor en Economía y analista especializado en China, Daniel Barrios, dará a conocer su libro Des-cubrir China, que propone comprender a ese país como “estado-civilización” y revisar los prejuicios occidentales sobre su sistema político y proyección global. Ambas actividades serán a las 19.00.

La programación continuará en este sitio el 15 de mayo con la presentación a cargo del profesor Gonzalo Sobral, a las 19.00, de El loco de la bandera, del periodista Pablo Londinsky, obra que reconstruye el caso del neonazi Héctor Paladino, quien premeditó ataques armados ocurridos el 21 de diciembre de 1987, en Montevideo.

El 22 de mayo, Claudia Magliano presentará una selección de poemas de mujeres uruguayas, Flores raras, compilado y editado por Silvia Guerra y Jesse Lee Kercheval.

Conversatorios y más presentaciones

Las actividades seguirán el 14 de mayo con el conversatorio e intercambio con las escritoras Giorgina Cerutti, Magdalena Torielli y Gabriela Jiménez “Memorias cruzando frontera”, sobre migración, memoria e identidad, en la biblioteca José Artigas, a las 19.00. En tanto, el 20 de mayo, a la misma hora, en la biblioteca Aramís Ramos de Punta del Este, habrá un conversatorio sobre el oficio de librero con Gabriela Sanseviero y Karen Herrera.

El 22, a las 19.00, se presentará en el museo Francisco Mazzoni de Maldonado Cruzar, de Giorgina Cerutti, sobre las tensiones entre la memoria y el cambio, que evoca los viajes iniciáticos y los dilemas de quienes se atreven a cruzar fronteras; la presentación estará a cargo del doctor Fernando Cairo.

El 23, a las 18.00, será el turno de una actividad de astroturismo “Solís Grande bajo las estrellas”, con la astrónoma Victoria Marinari, en la Estación La Sierra, en Gregorio Aznárez.

En el Día Nacional del Libro, que se celebra el 26 de mayo, se realizará en Cuartel de Dragones de Maldonado un conversatorio sobre Dámaso Antonio Larrañaga, con el director de Programación Cultural de la IDM, Valentín Trujillo. La actividad comenzará a las 19.00.

El 28, a las 19.00, será la presentación de libros del Fondo de Incentivo Editorial 2025 de la IDM del concurso Maldonado Escribe en la Casa de la Cultura de Maldonado, y en la biblioteca José Artigas La clarividencia del unicornio, de Álvaro Olascuaga, a las 19.00.

Finalmente, el autor Sergio Silva presentará Neigénesis junto con el escritor Antonio Varese en el museo Francisco Mazzoni, el 29 de mayo, a las 19.00. Al día siguiente, en el Centro Cultural La Corniche, en Punta Colorada, se darán a conocer la novela histórica sobre los Treinta y Tres Orientales Libertad o muerte y Tras las huellas de Martín Aquino sobre una historia cargada de misterio, memoria y territorio; ambas del autor Carlos Pacheco.

Propuestas infantiles

También habrá propuestas infantiles desde el 8 de mayo hasta el 29. Este viernes a las 14.00 Analaura Icasuriaga presentará Mi gato parece un doctor en la biblioteca José Artigas. El 11, a la misma hora, habrá una narración oral de cuentos y relatos a cargo de William Torena en la biblioteca Pantaleón Sosa de San Carlos. Esta actividad está dirigida para niños de entre 10 y 12 años y se repetirá el 14, de 9.00 a 13.00, en escuelas rurales del Municipio de San Carlos.

La grilla continuará el 12 de mayo, a las 10.00, con la presentación del último libro infantil de Analía Martínez, y el 15, a la misma hora, con El primer día de clases, de Alejandra Gonzá; ambas se realizarán en la biblioteca José Artigas.

El 19, a las 10.00, habrá una actividad lúdica basada en las obras de William Shakespeare y Miguel de Cervantes en la biblioteca Pantaleón Sosa, a cargo de Lucía Navrátil y Agustina Seiza. Al día siguiente, a las 10.00, harán una propuesta similar, titulada “Frases colgadas”, en la biblioteca José Artigas.

En las últimas dos semanas de mayo, el grupo Dragón Dorado, integrado por Natacha Ortega y Mauricio Gelardi, brindará un concierto didáctico el 21, a las 14.00, en la biblioteca José Artigas. El 25, en el mismo horario y lugar, se realizará una actividad de animación a la lectura, a cargo de las licenciadas en Bibliotecología Erika Velázquez y Claudia Borbón.

Por último, el 26 se presentará el último libro de Analía Martínez en la Casa de la Cultura de San Carlos, habrá actividades lúdicas en turnos matutino y vespertino con grupos escolares y una recorrida guiada por la biblioteca, aunque no se indica horario. El 29, a las 10.00 y a las 14.00, habrá una narración oral de Eliana Biasotti en la biblioteca José Artigas.