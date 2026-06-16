Encuesta nacional sobre salud bucal llegará a Maldonado en el segundo semestre de este año

La Facultad de Odontología de la Universidad de la República, encargada del relevamiento, prepara a los equipos que recorrerán los hogares.

La encuesta nacional que desarrolla la Facultad de Odontología de la Universidad de la República para obtener información epidemiológica sobre la salud bucal de la población uruguaya, llegará a Maldonado y Lavalleja en el segundo semestre de este año.

Previo al trabajo de campo, este martes se realizó en Maldonado y Minas una instancia de calibración de los equipos de examinadores y anotadores que participarán en el relevamiento, con el objetivo de “unificar criterios de observación y registro para garantizar la calidad de los datos obtenidos”.

El estudio, que comprende una muestra de 3000 personas (1500 en el interior y 1500 en Montevideo-Canelones), permitirá conocer el estado actual de la salud bucal de niñas, niños, adolescentes y personas adultas, y detectar problemáticas como caries, periodontitis, lesiones de mucosa, necesidad de prótesis y maloclusiones.

El relevamiento se realizará en los hogares e incluirá una breve encuesta sociodemográfica sobre hábitos y estado de salud general, así como un examen bucal, con una duración estimada de 15 o 20 minutos por persona. El examen epidemiológico “no sustituye la consulta odontológica, aunque es una oportunidad para evacuar dudas y promover el cuidado de la salud bucal”, puntualizaron los organizadores.

Los equipos de trabajo en territorio estarán integrados por un odontólogo u odontóloga especialmente capacitado y un anotador encargado de registrar la información en un dispositivo electrónico. Todos sus integrantes estarán debidamente identificados y contarán con un código QR que permitirá a las personas verificar su identidad a través del sitio web de la Facultad.

La encuesta nacional en curso, auspiciada por el Ministerio de Salud Pública, comenzó en 2025 y ya se llevó a cabo en Nueva Helvecia, Rosario, San José, Mercedes, Young, Salto, Bella Unión, Tacuarembó, Rivera, Río Branco. Continuará hasta fines de julio en 40 barrios de Montevideo y en ciudades de Canelones, para luego seguir en Maldonado y Minas.

La iniciativa se basa en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja realizar este tipo de estudios cada 10 años. Los últimos relevamientos de alcance nacional se desarrollaron entre 2010 y 2011.

Según divulgó la Facultad, los datos obtenidos en esas instancias “evidenciaron una elevada carga de enfermedad bucal, con prevalencias de caries superiores al 80% en jóvenes y adultos y del 51% en niños de 12 años”.