Joven repartidor murió al chocar contra un auto en La Barra

El siniestro ocurrió pasado el mediodía de este miércoles en la avenida Víctor Haedo, a altura de los edificios Delamar.

Un repartidor de 20 años de edad, que conducía una moto Zanella Sapucai 200, murió este mediodía al impactar con un auto Citroën C3 que circulaba en un su mismo sentido por la calle Víctor Haedo, cerca de los puentes ondulantes de La Barra.

El servicio de emergencias 911 recibió el llamado de alerta sobre el siniestro a las 12.44, informó la Jefatura de Policía de Maldonado. Un móvil policial llegó poco después y confirmó el fallecimiento del joven trabajador, mientras que la mujer que conducía el auto, de 58 años de edad, resultó ilesa y fue derivada a la seccional policial de La Barra.

Inspectores de Tránsito de la Intendencia de Maldonado cortaron la circulación en ese punto, ubicado en la intersección con la calle Mattos Rodríguez, donde trabajó la Policía Científica para determinar las circunstancias del siniestro.

Según divulgó la radio Cadena del Mar, la conductora habría maniobrado para doblar en U y el delivery, identificado por las iniciales P.M.M.C, no pudo evitar el choque con la parte frontal del auto, desplazándose hasta impactar, fatalmente, en el cordón central.