El ministro Alexandre de Moraes, quien es uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) y que presidirá el Tribunal Superior Electoral (TSE) en el bienio 2022-2024, anunció durante el juicio que había interpuesto las acciones con una solicitud de nulidad de la fórmula Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão que castigará con prisión a quienes difundan noticias falsas durante la campaña electoral que se realizará el año que viene.

“La Justicia electoral, como toda Justicia, puede ser ciega, pero no es tonta. De ninguna manera podemos crear un precedente de avestruz, ‘ah, no pasó nada’. Todo el mundo sabe lo que pasó, todo el mundo conoce el mecanismo utilizado en las elecciones y después de las elecciones”, declaró durante su votación De Moraes, de acuerdo a lo que consignó el portal Carta Capital.

Todos los integrantes del STF decidieron no dar lugar al pedido de castigo contra la fórmula que ganó las elecciones de 2018 por la difusión de noticias falsas por falta de pruebas, aunque sí reconocieron que existió el envío de mensajes a gran escala. No obstante, los ministros consideraron que no estaba probado que la práctica tuviera como objetivo perjudicar las elecciones y, por lo tanto, no tuvo impacto en los resultados. De Moraes, al expresar sus argumentos sobre este caso, también se proyectó hacia el futuro y dijo que el escenario no será el mismo en 2022.

“Aquí podemos absolver, por falta de pruebas, pero sabemos lo que pasó. Sabemos lo que está sucediendo y no permitiremos que suceda”, dijo De Moraes, quien agregó: “Si se repite lo que se hizo en 2018, se revocará la candidatura y las personas que difundan noticias falsas irán a la cárcel por atentar contra las elecciones y la democracia en Brasil”.

También este jueves el tema de la propagación de fake news fue noticia en Brasil, porque las actuales autoridades del TSE por primera vez destituyeron de su cargo a un político por incurrir en esta práctica.

Según informó la revista Fórum, seis de los siete jueces del TSE apoyaron la destitución de Fernando Francischini, diputado estadual por Paraná, integrante del derechista Partido Social Liberal, el sector que integró Bolsonaro durante las elecciones que lo llevaron a la presidencia. Además de revocarlo del cargo, el TSE también determinó la inhabilitación política de Francischini hasta 2026.

Francischini, quien en ese momento era diputado federal, fue acusado de uso indebido de los medios de comunicación, así como abuso de poder y autoridad políticos. El día de las elecciones presidenciales, en octubre de 2018, y cuando aún estaban transcurriendo los comicios, Francischini realizó una transmisión en vivo en Facebook en la que afirmó que dos máquinas de votación electrónica estaban manipuladas y no permitían votar a favor de Bolsonaro. Según argumentaron las autoridades electorales para sustentar la sanción al diputado, el video con la difusión de la noticia falsa fue visto por seis millones de personas.