El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un discurso en la conmemoración del primer aniversario del ataque al Capitolio en el que dirigió todas las críticas al rol que jugó el expresidente Donald Trump. En ese acto que recordó lo ocurrido hace un año no estuvieron presentes los líderes del opositor Partido Republicano en el Congreso, bajo el argumento de que los demócratas estaban “politizando” el acontecimiento.

En su discurso Biden no mencionó directamente a su antecesor, pero dejó claro que estaba hablando de su gestión y en particular de los meses posteriores a la elección del 3 de noviembre de 2020, cuando el empresario no quiso reconocer su derrota y en cambio alentó a sus seguidores para que denunciaran un supuesto fraude electoral. “Por primera vez en nuestra historia, un presidente no sólo acababa de perder una elección, sino que trató de evitar la transferencia pacífica del poder cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio. Pero fracasaron. Fracasaron. Y en este día de conmemoración, debemos asegurarnos de que tal ataque nunca, nunca, vuelva a suceder”, expresó el presidente estadounidense.

Acerca de Trump, Biden manifestó que “su ego magullado le importa más que nuestra democracia o nuestra Constitución” y que incluso hasta la actualidad “él no puede aceptar que perdió”. En este sentido, resaltó que “no es sólo un expresidente, es un expresidente derrotado”.

“Los que asaltaron este Capitolio, los que instigaron e incitaron y los urgieron a hacerlo, pusieron un puñal en la garganta de Estados Unidos y de la democracia. No vinieron aquí por patriotismo o principios: vinieron con furia, no en servicio de Estados Unidos, sino al servicio de un hombre”, sentenció el mandatario, que dentro de dos semanas cumplirá su primer año de gestión.

La vicepresidenta, Kamala Harris, también pronunció un discurso y sostuvo que “el 6 de enero todos vimos cómo sería nuestra nación si las fuerzas que buscan desmantelar nuestra democracia tienen éxito: la anarquía, la violencia, el caos”. Calificó a las personas que ingresaron al edificio como “extremistas” que buscaban derribar “las instituciones, los valores, los ideales por los que generaciones de estadounidenses han marchado, protestado y derramado sangre”. En este sentido, consideró que “lo que estaba en juego entonces y ahora es el derecho” a que el “futuro se decida como lo prescribe la Constitución”, y concluyó: “No podemos dejar que nuestro futuro lo decidan quienes se empeñan en silenciar nuestras voces, anular nuestros votos y alimentar mentiras y desinformación”.

La respuesta

El expresidente estadounidense decidió responder a los mensajes de Biden y Harris en un comunicado publicado en su página web. En el texto, Trump sostiene la teoría del fraude electoral y afirma que Biden intentó “frenar la transición pacífica con unas elecciones amañadas” y que “basta con mirar los números” para saberlo.

“¿Alguien realmente piensa que Biden tuvo más votos que [Barack] Obama con la población negra en ciudades selectas del Estado Pendular [como se llama a los estados donde el partido vencedor cambia de una elección a otra] pero en ningún otro lugar? ¿Que perdería 18 de los 19 condados emblemáticos y 27 de las 27 contiendas de la Cámara de Representantes, pero de alguna manera recibiría milagrosamente la mayor cantidad de votos en la historia de Estados Unidos sin influencias? ¿Que perdería Florida, Ohio e Iowa y ganaría [las elecciones nacionales], aunque nunca antes había pasado?”.

También mencionó que el Partido Demócrata, al que Biden pertenece, difundió una “red de mentiras” sobre su vínculo con Rusia y afirmó que las big tech, también conocidas como las empresas GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) fueron utilizadas “ilegalmente”, aunque no dijo de qué manera.

Trump volvió a recurrir al supuesto fraude en estados como Georgia, Arizona, Pensilvania o Wisconsin, donde una tras otra han caído las denuncias presentadas por sus referentes locales al llegar al análisis judicial. A su vez, criticó la situación en las fronteras y en Afganistán, el aumento de la inflación, el precio de los combustibles, denunció que hay estantes vacíos en las tiendas y que el crimen ha crecido.

“Estados Unidos es el hazmerreír del mundo, y todo se debe a la insurrección real que tuvo lugar el 3 de noviembre, pero este es un año de elecciones [legislativas] y los republicanos del ‘Make America Great Again’ deberían ser elegidos y trabajar conmigo para arreglar este horror que Joe Biden y los demócratas nos han traído”, afirmó el expresidente.

El comunicado finaliza con Trump pidiendo a sus seguidores que “nunca olviden el crimen de las elecciones presidenciales de 2020” y que “nunca se rindan”.