Luiz Inácio Lula da Silva y Geraldo Alckmin durante un acto de campaña, en São Bernardo do Campo, Brasil (06.10.2022).

El clima electoral comenzó a calentarse ya en los primeros días de esta nueva campaña rumbo a la segunda vuelta electoral del 30 de octubre, en la que la ciudadanía decidirá si el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, volverá a ser presidente o si el actual mandatario, Jair Bolsonaro, del Partido Liberal, permanecerá en el cargo por un período más.

El jueves, en un acto callejero en São Bernardo do Campo, en el interior del estado de San Pablo, en el que participó junto con el candidato a la vicepresidencia, Geraldo Alckmin, y a Fernando Haddad, aspirante a gobernar el estado, Lula subió el tono contra Bolsonaro, a quien volvió a calificar de “genocida”, al tiempo que criticó los dichos del líder ultraderechista, que había manifestado que el PT ganó en casi todos los estados del Nordeste porque la gente de esa región es analfabeta.

“Mi oponente dijo que yo sólo le gané las elecciones porque la gente del Nordeste es analfabeta. No hay analfabetismo por su responsabilidad. Las personas siguen siendo analfabetas porque este país nunca había tenido un gobierno que se preocupara por la educación. São Bernardo do Campo y Santo André nunca habían tenido derecho a tener una universidad federal. Fue un metalúrgico casi analfabeto quien trajo la universidad aquí. Llevamos la universidad a Diadema, Santos y Sorocaba. Yo y este compañero”, dijo Lula, refiriéndose a Haddad, exministro de Educación entre 2005 y 2012, según informó la revista Fórum.

Posteriormente, Lula –nacido en Caetés, un municipio del interior del estado de Pernambuco– agregó: “Tienen que saber que los nordestinos ayudamos a construir cada metro de asfalto de este país, cada puente, cada casa. Tienen que saber que ya no queremos pasar hambre, que queremos comer. No queremos ser únicamente albañiles, queremos ser ingenieros. No queremos ser empleadas domésticas, queremos ser médicos, sociólogos, maestros. Entonces, quiero pedirles a ustedes que llamen a sus familiares en el Nordeste. Nadie que tenga una gota de sangre nordestina puede votar por este monstruo negacionista que gobierna este país”, dijo el candidato que el 27 de octubre cumplirá 77 años.

De acuerdo a lo que consignó el portal Carta Capital, en la noche del miércoles, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, Bolsonaro dijo que Lula “ganó en nueve de los diez estados con mayor tasa de analfabetismo”.

“¿Sabés cuáles son esos estados? Los de nuestro Nordeste. No se trata sólo de que la tasa de analfabetismo sea alta o más severa en estos estados. Otros datos económicos también son más bajos en la región”, agregó el presidente. Bolsonaro dijo también que “estos estados del Nordeste son administrados por el PT desde hace 20 años” y afirmó que “donde entra la izquierda, lleva al analfabetismo, lleva a la falta de cultura, lleva al desempleo y a la falta de esperanza”.

En dicha región brasileña, Lula alcanzó 67% de los votos válidos en las elecciones del domingo contra 26,8% de Bolsonaro. El PT también superó los votos del presidente en el norte, mientras que Bolsonaro se impuso en las regiones del sur, sudeste y centro-oeste.

Lula adelante en los sondeos

Las primeras encuestas de intención de voto de cara a la segunda vuelta fueron publicadas este jueves, y en ambas el candidato del PT supera al actual presidente.

En la encuesta de PoderData, Lula aparece con 52% de los votos válidos en la segunda vuelta de la elección presidencial contra 48% de Bolsonaro. También según la encuesta, los votos en blanco y nulos suman 6% y los que no saben a quién votarán, 2%. El margen de error de la encuesta es de más o menos 1,8 puntos porcentuales. Por tanto, Lula oscila entre 50,2% y 53,8%, y Bolsonaro entre 46,2% y 49,8%. Por el criterio de los votos válidos, el que utiliza el Tribunal Superior Electoral (TSE) en el total de votos y que excluye los votos en blanco y los anulados, Lula tiene 52% frente a 48% de Bolsonaro.

También el jueves se difundió el primer sondeo realizado por la consultora Quaest. Este estudio muestra que Lula cuenta con 48% del total de intenciones de voto en la segunda vuelta contra 41% de Bolsonaro.

Los indecisos siguen siendo 7% y los que dicen que van a votar en blanco, nulo o no votar suman 4%, según la encuesta encargada por el banco Genial. El margen de error de este sondeo es de más menos dos puntos porcentuales. Teniendo en cuenta únicamente los votos válidos, dejando de lado los votos en blanco y los anulados, el líder del PT tiene 54% y el actual presidente 46%.