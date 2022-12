Minutos después de conocer la sentencia que la condenó a seis años de prisión y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos, (https://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2022/12/condenaron-a-cristina-fernandez-a-seis-anos-de-prision/), la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, habló desde su despacho en el Senado dando su visión sobre los hechos en un video publicado en sus redes sociales y emitido por los medios locales.

“Está claro que la idea era condenarme”, expresó la exmandataria, quien aseguró que “las causas” por las que fue condenada “ya estaban juzgadas y sobreseídas”, y explicó que “los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no pudieron responder a los alegatos” y “sólo dijeron mentiras”, consignó Página 12.

De manera vehemente, la líder peronista dijo que la sentencia en su contra no obedece a un “lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial”.

“Nunca voy a ser mascota del poder”, agregó la vicepresidenta, quien dijo que “este sistema es responsable de la sentencia”.

Con relación al escándalo de los chats del viaje de jueces, empresarios y funcionarios del gobierno porteño a una estancia patagónica, dados a conocer por el diario Tiempo Argentino, la vicepresidenta señaló que esa serie de mensajes fue “la confirmación de un sistema paraestatal donde se dice sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales”.

“Esto lo vimos este fin de semana cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido con financiado supuestamente por un multimedio”, expresó Fernández refiriéndose al Grupo Clarín.

Sobre el final de su extenso mensaje, la vicepresidenta dijo que “la condena real es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta es la verdad de la milanesa”. A continuación aseguró en forma categórica que no será candidata a ningún cargo en las elecciones del año que viene y, por lo tanto, el 10 de diciembre de 2023 ya no tendrá fueros, lo que eventualmente podría permitir su encarcelamiento. También se refirió al intento de asesinato que sufrió, y dijo que tal vez no la puedan meter presa porque a alguien se le puede ocurrir matarla antes. “Presa o muerta me quieren”, manifestó Fernández antes de culminar su alegato, visiblemente emocionada.