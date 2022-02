No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En una entrevista que concedió a una radio del estado de Ceará, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien lidera todas las encuestas de intención de voto para las elecciones que se realizarán en octubre, dijo que no pedirá el “voto al mercado”, sino que se lo pedirá al “pueblo brasileño”.

“No le pediré el voto al mercado. Se lo voy a pedir al pueblo brasileño, porque el pueblo es en realidad el gran mercado al que quiero ayudar en este país. Cuando la gente esté comiendo, vistiéndose y trabajando, será lo más importante para el mercado. El mercado no existiría si no hubiera personas capaces de trabajar y consumir. El mercado me lo va a agradecer”, manifestó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en declaraciones recogidas por el portal Brasil 247.

Durante la entrevista, el exmandatario entre 2003 y 2010 habló también sobre el desempleo, que alcanza a prácticamente diez millones de personas en el país, y dijo que apuesta a las transferencias de dinero a ciertos sectores para poner nuevamente en movimiento la economía. “Usualmente, cuando entrevistás a un candidato, te dice: ‘Vamos a hacer una política de desarrollo que va a generar empleo’, pero lo que realmente genera trabajo es que la gente tenga dinero en su poder. La gente no tiene la capacidad de consumir; nadie fabricará zapatos porque no habrá nadie que pueda comprarlos. Entonces, lo que queremos es poner a los pobres dentro del presupuesto y crear impuestos a la renta para los más ricos, especialmente para aquellos que viven de las ganancias”.

Con Lula encaminado para volver a la presidencia, en Brasil ya se maneja como un hecho que su compañero de fórmula será el exgobernador del estado de San Pablo Geraldo Alckmin, político que a fines del año pasado abandonó, luego de más de 30 años de militancia, el centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Según informó el sitio Carta Capital, en la mañana del jueves Alckmin participó en una reunión con sindicalistas en la sede de la Unión General de Trabajadores, en San Pablo. Si bien el encuentro se hizo sin presencia de medios de prensa, fuentes informaron que durante el evento Alckmin declaró que “en la política no existen los enemigos sino los adversarios”, y, en clara referencia a su posible alianza con Lula, dijo que “el adversario de ayer puede ser tu compañero de mañana”.

En el encuentro con los sindicalistas, el experimentado dirigente abordó los desafíos económicos que tendrá que enfrentar el gobierno que asumirá el 1º de enero 2023 y, para sorpresa de algunos, no se mostró contrario a la imposición de impuestos a las grandes fortunas. De acuerdo a lo que dijeron las fuentes citadas por Carta Capital, Alckmin planteó el estudio de mecanismo de aplicación de estos impuestos, que en su visión serían importantes para reducir las grandes desigualdades sociales que existen en el país.