El lunes comenzó con la noticia de la propuesta rusa de crear un corredor humanitario para que los civiles y militares que están refugiados en la fábrica de acero Azovstal en la ciudad de Mariúpol, al sur de Ucrania, pudieran escapar. Sin embargo, horas después la viceprimera ministra del país, Iryna Vereshchuk, afirmó que no se ha llegado a ningún acuerdo sobre un corredor de evacuación humanitaria con los rusos.

“Hoy, la parte rusa ha vuelto a anunciar la existencia de un corredor para que los civiles salgan de Azovstal”, dijo en un comunicado divulgado en su canal oficial de Telegram. “Esto podría creerse si los rusos no hubieran roto los corredores humanitarios muchas veces antes. Sé lo que digo porque, en nombre del presidente, estoy llevando a cabo personalmente tales negociaciones y organizando corredores humanitarios. Es importante entender que el corredor humanitario se abre por acuerdo de ambas partes. El corredor, anunciado unilateralmente, no proporciona seguridad, por lo que, de hecho, no es un corredor humanitario”, escribió, y agregó: “Declaro oficial y públicamente: lamentablemente, hoy no hay acuerdos sobre corredores humanitarios de Azovstal”.

Vereshchuk dijo que las autoridades ucranianas extendieron el pedido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que fuera él quien iniciara y garantizara un corredor humanitario para evacuar a los civiles de Azovstal. Según informó CNN, Guterres tiene previsto reunirse por separado con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“En particular, pedimos que los representantes de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja estén presentes en la columna humanitaria”, dijo Vereshchuk en su comunicado. “Esperamos que las conversaciones del secretario general de la ONU con los representantes rusos sean eficaces”, puntualizó.

El Ministerio de Defensa de Rusia había divulgado este lunes un comunicado en el que ofrecía frenar “todas las hostilidades” cerca de la planta de Azovstal, una de las fábricas más grandes del país donde aún resisten los militares ucranianos. Según los rusos el objetivo era permitir que los civiles salieran “en la dirección que deseen”, según consignó la agencia Efe.

Mientras se cruzaban comunicados sobre un corredor humanitario en el sur, en el centro y en el oeste de Ucrania hubo ataques con misiles a cinco estaciones de tren, que causaron al menos cinco muertos y 18 heridos, según la Fiscalía regional. Al menos 16 trenes de pasajeros han tenido que ser detenidos, explicó por Telegram el director de la compañía ferroviaria estatal, Oleksandr Kamyshin, y consignó El País de Madrid.

Los bombardeos rusos impactaron en las instalaciones de transporte ferroviario, algo que ya había ocurrido a principios de mes; por eso el gobernador regional, Sergui Borzov, estimó en su canal oficial de Telegram que las tropas rusas están “tratando de golpear la infraestructura crítica”.

Estados Unidos reanuda actividad diplomática en Ucrania

Este lunes se informó que Estados Unidos reanudará la actividad diplomática en Ucrania esta semana, luego de haberla detenido tras la invasión rusa. Según informó The New York Times, la decisión llega después de la visita a Kiev del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y está confirmada por altos funcionarios del Departamento de Estado y de Defensa.

Los diplomáticos de Washington regresarán en una primera etapa a la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, cercana a la frontera con Polonia, que todavía no ha sufrido grandes consecuencias de los bombardeos rusos. La idea, indicaron las fuentes, es que los diplomáticos estadounidenses comiencen a cruzar la frontera esta semana y que se reabra la embajada de Kiev tan pronto como sea posible.

De esta forma Estados Unidos se sumaría a las 17 delegaciones diplomáticas, la mayoría de países europeos, que han vuelto a Ucrania tras la invasión. Blinken aseguró en su visita que la administración liderada por Joe Biden proporcionará unos 713 millones de dólares adicionales en ayuda militar a Ucrania.