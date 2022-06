El candidato de izquierda, Gustavo Petro, y el derechista Rodolfo Hernández avanzan hacia la segunda vuelta del domingo 19 casi empatados en varias encuestas de intención de voto.

Uno de esos sondeos es el llamado “tracking presidencial” de la empresa GAD3 para el canal RCN, que fue publicado el lunes. Allí el empresario y exalcalde de Bucaramanga Hernández pasó en una semana de 50,4% a 48,1%, mientras que Petro creció de 45,6% a 48,1%. Otra encuesta, del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicada el viernes por la revista Semana, coloca a Petro en primer lugar, con 44,9%, y atribuye una intención de voto de 41% a Hernández. A su vez, un sondeo de Yanhaas para RCN y La FM le dio el domingo 42% al empresario y colocó en segundo lugar al exalcalde de Bogotá, con 41%.

Mientras tanto, los dos aspirantes a la presidencia de Colombia llevan adelante su campaña. Según informó la agencia Efe, los dos se están enfocando en actos no masivos, y Hernández sigue centrando su campaña en las redes sociales. Es así que Petro, el más votado en primera vuelta, con 40,3%, participó en un partido de fútbol organizado por su campaña en un barrio de Bogotá, y pasó la noche del viernes en la casa de un pescador del pueblo de Honda, en el departamento de Tolima. El sábado, informó la agencia, el candidato del Pacto Histórico acompañó al pescador en su tarea y escuchó su relato de cómo la falta de peces en el río Magdalena, el mayor del país, afecta su trabajo.

A su vez, Hernández, que en la primera vuelta reunió 28,1% de los votos, asistió el fin de semana a un partido de fútbol en Medellín y se dedicó a grabar piezas de propaganda para difundir en redes sociales. El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción ya anunció que va a utilizar las redes y las entrevistas para dar a conocer sus propuestas, y que no participará en actividades como debates televisados. También tuvo algunas apariciones en otros eventos públicos, por ejemplo, en un congreso de la Federación Nacional de Cacaoteros, en Bucaramanga.

Apoyos de centro para los dos candidatos

Otra actividad de campaña fueron los contactos entre dirigentes políticos y candidatos. La Coalición Centro Esperanza, que postuló a Sergio Fajardo en la primera vuelta y no pasó a la segunda, dialogó formalmente con Hernández para negociar su apoyo. Sin embargo, el sábado decidió dar por terminado el diálogo porque consideró que el postulante rechazó sus propuestas sin siquiera discutirlas. “Rodolfo Hernández decidió, sin discusión previa, no aceptarlas. En consecuencia, se acaban las conversaciones. Nuestro interés ha sido y es aportar con seriedad nuestra visión de país”, manifestó en un comunicado la formación centrista.

Por su parte, Hernández se refirió a este diálogo y afirmó: “Era una cortesía, pero eso ya terminó. Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó. Como nuestro programa ganó, nosotros lo tenemos que hacer respetar”.

De todos modos, Fajardo reiteró que no va a votar a Petro y dijo que próximamente anunciará cuál será su voto. A su vez, el Nuevo Liberalismo, una de las organizaciones políticas que integran la Coalición Centro Esperanza, manifestó su apoyo a Hernández. “Rodolfo Hernández representa una emoción de centro que, hay que reconocerlo, en la Coalición Centro Esperanza no supimos interpretar. Ese centro no quiere el continuismo uribista pero tampoco cree en la propuesta de Gustavo Petro”, dijo Juan Manuel Galán, exprecandidato presidencial de Nuevo Liberalismo.

Hernández agradeció a Nuevo Liberalismo por confiar en él y agregó: “Veo con alegría que cada día se suman más colombianas y colombianos a esta voluntad de cambiar las realidades que viene sufriendo el país. Colombia quiere un cambio seguro y por eso cada vez más son los votos que se suman a este impulso imparable”.

Por su parte, el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, que fue candidato a la presidencia por el Partido Verde en 2010, manifestó su respaldo a Petro. Dijo que confía “en que la prioridad de su gobierno será proteger los derechos y las libertades” y que “fortalecerá la democracia”.

“No podemos equivocarnos y no habrá opción: el desarrollo debe hacerse alrededor del cuidado del agua y de la naturaleza”, dijo en un comunicado, en el que afirmó que Petro “representa la posibilidad de moverse hacia una política cuya prioridad es buscar una manera de vivir mejor en lo colectivo y una manera de actuar, desde la empatía, tan adormecida en este país”.

Días atrás, Petro también recibió otro respaldo, el del exministro de Salud Alejandro Gaviria, que fue uno de los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza. “Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en estos momentos la opción de cambio más responsable, institucional y liberal”, dijo.