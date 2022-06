Uno de los temas que está sobre la mesa para lograr un eventual acuerdo de paz es la concesión de territorios de Ucrania a Rusia, cuestión sobre la que Kiev no quiere saber nada, pero que en los hechos parece no tener vuelta, porque Moscú no se retirará de los lugares que ya conquistó.

El tema fue abordado por el presidente francés, Emmanuel Macron, que afirmó que únicamente Ucrania debería decidir si acepta o no cualquier concesión territorial a Rusia para poner fin a la guerra. En una entrevista con la cadena francesa TF1 durante su visita a Kiev consignada por Reuters, el mandatario fue interrogado sobre qué concesiones de su territorio debería aceptar el país. “Eso depende de Ucrania”, contestó Macron. “Creo que es nuestro deber defender nuestros valores, el derecho internacional y, por lo tanto, a Ucrania”, agregó. En varias oportunidades desde que comenzó la guerra el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, expresó que su país no aceptaría renunciar a ninguno de sus territorios para terminar el conflicto.