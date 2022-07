La Casa Blanca informó que “muy pronto” el presidente estadounidense, Joe Biden, mantendrá una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, en la que los mandatarios de las potencias abordarán la situación de Taiwán y la guerra en Ucrania.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo durante una conferencia de prensa que todavía no hay una fecha definida para el diálogo entre los presidentes, pero adelantó que las cuestiones que tratarán serán varias.

“Habrá muchos temas sobre la mesa, dado que esta es una de las relaciones bilaterales más significativas del mundo, desde las tensiones sobre Taiwán, a la guerra en Ucrania, y también cómo podemos gestionar mejor la competencia entre nuestras dos naciones”, explicó Kirby, de acuerdo a lo que informó la agencia Efe.

El funcionario dijo además que Biden y Xi intercambiarán sus puntos de vista sobre temas de seguridad y los reclamos territoriales de China.

En ese sentido, los líderes hablarán sobre la situación en el Mar de China Meridional, región en donde se estima que bajo la superficie hay alrededor de 11.000 millones de barriles de petróleo, que están en disputa entre Pekín y varias naciones vecinas: Taiwán, territorio al que China considera propio, Brunéi, Indonesia, Filipinas, Malasia y Vietnam.

El otro gran tema en el diálogo será la economía, aunque Kirby dijo que posiblemente Estados Unidos no tome una decisión antes de la llamada sobre si deben o no continuar los aranceles sobre bienes chinos que impuso el expresidente Donald Trump.

Funcionarios del gobierno de Biden manifestaron que están considerando la posibilidad de dejar sin efecto esos aranceles para mitigar la inflación, que en junio se disparó a 9,1%, algo que no sucedía en Estados Unidos desde 1981.

“Él (Biden) quiere asegurarse de que todas las líneas de comunicación con el presidente Xi se mantienen abiertas en todos los temas, incluso si hay problemas”, puntualizó Kirby. La Casa Blanca lleva semanas creando expectativas sobre una llamada telefónica entre Biden y Xi.

Como cuestión de fondo, además, está la posibilidad de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, viaje a Taiwán en los próximos meses, algo que fue adelantado por el diario The Financial Times y que generó un profundo malestar en el gobierno chino. Pelosi no anunció oficialmente ningún viaje y Kirby evitó en la conferencia de prensa de este martes decir si ese será un tema que Biden abordará en su diálogo con Xi.

El Ejecutivo chino advirtió que respondería con “medidas enérgicas” si Pelosi visita Taiwán, en la que sería la primera visita de un presidente de la Cámara de Representantes estadounidense a Taiwán desde 1997.

Taiwán es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos debido, sobre todo, a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de un eventual conflicto bélico con China.