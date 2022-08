Mientras en Brasil se evaluaban las posibles repercusiones electorales del primer debate entre candidatos a la presidencia, en Chile se procesaba el malestar que generaron las palabras que dijo en ese encuentro el presidente Jair Bolsonaro acerca de su par chileno, Gabriel Boric.

“Mirá hacia dónde está yendo nuestra Argentina”, dijo Bolsonaro durante el debate. “Lula también apoyó al presidente de Chile, el mismo que prendía fuego en los metros allá en Chile (en las protestas de 2019). ¿Para dónde está yendo nuestro Chile?”, agregó el mandatario brasileño que aspira a ser reelecto en los comicios del 2 de octubre.

En respuesta, la cancillería chilena llamó a consultas al embajador de Brasil para transmitirle su malestar. “Son absolutamente falsas (las declaraciones de Bolsonaro) y lamentamos que en un contexto electoral se aprovechen las relaciones bilaterales y se polaricen a través de la desinformación y las noticias falsas”, dijo en conferencia de prensa la canciller chilena Antonia Urrejola. “Convocamos al embajador brasileño esta tarde a la cancillería (...) donde le enviaremos una nota de protesta”, agregó la funcionaria.

“Obviamente esas declaraciones no facilitan las relaciones, pero hay una relación histórica, tenemos una historia común y un futuro común y vamos a continuar trabajando esa relación bilateral”, afirmó la ministra. “Esta no es la manera de hacer política”, agregó Urrejola.

Dos campañas

Las críticas de Chile no fueron las únicas que dejó el debate.

La propia campaña electoral de Bolsonaro reconoció que no juegan a su favor los ataques que el presidente hizo contra la periodista de TV Cultura Vera Magalhaes y la candidata a la presidencia Simone Tebet, del centroderechista Movimiento Democrático Brasileño, a las que Bolsonaro calificó como “una vergüenza”.

La periodista le preguntó al candidato Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, si cree que la “desinformación” acerca de las vacunas contra la covid-19, que partió “incluso del presidente de la República”, contribuyó a causar “muertes que podían haber sido evitadas”.

A su turno, Bolsonaro le respondió en durísimos términos a Magalhaes: “Vera: no podría esperar otra cosa de usted. Creo que usted duerme pensando en mí, que siente alguna pasión por mí. No puede tomar partido en un debate como este. Hacer acusaciones mentirosas hacia mí. Usted es una vergüenza para el periodismo brasileño”.

Inmediatamente Tebet defendió a la periodista agraviada y Bolsonaro la atacó a ella también. “Usted es una vergüenza para el Senado. Y no estoy atacando a mujeres, no. No me vengan con esa historia de atacar a mujeres, de victimizarse”, dijo el presidente.

Según señaló Folha de São Paulo, el equipo del presidente reconoció que esos comentarios fueron negativos para el candidato, sobre todo para captar el voto de las mujeres, además de abrir un flanco para las críticas de sus rivales, pero minimizó el impacto que pueden tener en la campaña.

En cambio, su equipo celebró que Bolsonaro le haya preguntado al favorito en estas elecciones, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, si quería volver a la presidencia del país para que continuara la corrupción en Petrobras. Lula respondió, gambeteando el tema, que “las falsedades no valen la pena en la televisión”, repasó las medidas anticorrupción de su gobierno y los avances sociales de su administración. La campaña de Bolsonaro manifestó que quiere insistir en este tema en futuros debates, y la de Lula reconoció que la respuesta no fue la mejor.

Ganadores y perdedores del debate

Una investigación cualitativa realizada por Datafolha sobre votantes indecisos concluyó que Tebet fue la candidata mejor valorada por su desempeño en el debate, seguida por Ciro Gomes, mientras que Bolsonaro fue considerado el peor.

El estudio fue elaborado a partir de la opinión de 64 indecisos, de distintas edades y con distintas características, que miraron el debate y analizaron el papel que jugaron allí los distintos candidatos. Tebet fue calificada como la de mejor desempeño por 43% de los consultados. En cuanto a los peores, 51% señaló a Bolsonaro y 21% a Lula, señaló el portal Carta Capital.

De los participantes en el estudio, 80% dijo que el debate fue importante para determinar su voto, y 67% afirmó que después de verlo cambió su opinión sobre lo que harán en las elecciones.