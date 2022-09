El ministro de Seguridad argentino, Anibal Fernández, se pronunció este lunes por la mañana sobre el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández. La Justicia intenta determinar quién y cómo fue reseteado el celular que el agresor, Fernando Sabag Montiel, llevaba el jueves durante el ataque. Al respecto, el ministro negó la participación de la Policía Federal y contó que “lo primero” que hizo después del atentado fue poner su renuncia a disposición del presidente Alberto Fernández.

El ministro Fernández habló con la prensa en la sede de la cartera e insistió en que la Policía Federal “no manipuló” el teléfono: “Lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa de Faraday y enviarlo al Juzgado”, explicó en referencia al tipo de bolsa que se utiliza para blindar los dispositivos electrónicos, ya que bloquean las señales.

Fernández detalló paso a paso cómo actuó la Policía luego del atentado: “Llegaron nuestros efectivos, estaban todos los superintendentes -un hecho inédito-, se armaron las carpas, se trabajó paso a paso con cada uno de los temas. Se desnudó a esta persona, se trabajó con Medicina Legal, como corresponde. Y después, en algún momento, se envía ese teléfono en lo que se conoce como bolsa de Faraday, que es esto: cuando queremos hablar y la señal no sale porque rebota en todos lados”.

Siguió explicando que se envió “ese teléfono en una bolsa de Faraday al juzgado, el juez nos da un recibo que dice que fue recibido con la cadena de custodia intacta. Hasta ahí llega nuestra tarea. Después no sé qué pasa. La jueza y el fiscal tienen atribuciones para tomar decisiones per se que no las conozco”.

Asimismo, detalló los protocolos de seguridad con los que se protege a la vicepresidenta y aseguró que “se han cumplido”: “Hay una foto donde se ve claramente como si fuese el cinco del dado: la vicepresidenta en el medio y cuatro hombres de la Policía Federal a su alrededor”.

Según opinó, es “muy difícil” que se pueda resolver un ataque en una “situación abierta” como fue la del jueves en la noche, en donde Sabag Montiel se camufló con la militancia que estaba esperando a la vicepresidenta en la puerta de su casa.

Leé más sobre esto: El atentado contra Cristina Fernández: el discurso y el acto

Detienen a la pareja de Sabag Montiel

Por otra parte, la pareja de Sabag Montiel fue detenida este domingo en Buenos Aires por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo del caso. La mujer es Brenda Uliarte y en cámaras quedó registrada junto al atacante el mismo día del hecho, algo que ella había negado en un primer momento, cuando se la cuestionó y dijo que no lo había visto en los últimos dos días.

Uliarte había hablado con Telefe y había asegurado que convivía con Sabag Montiel desde hacía un mes, que no sabía que tuviese armas y que tampoco él le había hablado de la vicepresidenta, a pesar de que en el apartamento en el que vivían se encontraron dos cajas con 50 balas cada una.