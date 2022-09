Fernando André Sabag Montiel, de 35 años, nacionalidad brasileña y radicado en Argentina, es el hombre detenido por intentar matar a la vicepresidenta Cristina Fernández en la noche del jueves. Medios del vecino país han señalado en las últimas horas diferentes aspectos de la vida y la personalidad de Sabag, principalmente el hecho de que tenía antecedentes de portación de armas y que en sus redes sociales ya se había expresado contra el gobierno.

Este viernes por la mañana entrevistaron en Telefé a un hombre que se identificó como Mario, uno de los mejores amigos del agresor. En la entrevista, en vivo, le preguntaron: “¿Sentís que [Sabag Montiel] quiso realmente matar a Cristina Kirchner?” y contestó sin vacilaciones: “Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes”. Los periodistas llamaron la atención sobre esa última frase y el hombre reafirmó: “Y... por ahí significaría menos impuestos”, algo que fue tajantemente reprochado por los conductores del programa.

El amigo del detenido contó también que son conocidos desde la adolescencia y aseguró que Sabag Montiel decía “entender de manejo de armas”: “Según él, siempre tuvo fierros y se iba a disparar al campo, pero como lo teníamos de mitómano, medio que lo dejábamos hablar”, comentó.

Además, en esa nota el amigo, que dice que no veía a Sabag Montiel desde hacía diez meses, opinó que estaba “completamente cambiado [respecto de] como era en la adolescencia, cuando estaba completamente prolijo”. “Atando cabos, yo creo que se estaba preparando para este momento. Sabía que iba a salir en la tele y sabía que iba a ser detenido; no tengo ninguna duda de eso”, estimó.

Sabag Montiel vivió en el barrio porteño de Villa del Parque, según recoge ElDiario.ar. En 2021 fue detenido por tenencia de arma blanca en un control vehicular de la Policía de la Ciudad. En esa oportunidad la Policía lo detuvo porque tenía casi caída la patente trasera. Al abrir la puerta del auto se cayó un cuchillo de 35 centímetros de largo que indicó que usaba para defenderse.

Según el acta de nacimiento que divulgaron varios medios, Sabag Montiel es hijo de un chileno y una argentina y nació en Brasil el 13 de enero de 1987. Está en Argentina desde 2018, pero previamente vivió en Uruguay.

Los datos de empleo de Sabag Montiel indican que se dedica al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar (incluye servicios urbanos especiales como charters, servicios contratados”, lo que según medios argentinos confirma una primera versión que circuló acerca de que es un conductor de una aplicación de transporte.

A Sabag Montiel lo llamaban “Tedi”, según consta en algunas publicaciones de sus redes sociales, aunque él se presentaba como “Fernando Salim Montiel”. Sus cuentas fueron dadas de baja durante la madrugada, pero antes se llegó a relevar parte del contenido que publicaba y las páginas que seguía.

Según destacó La Nación, en sus perfiles se podía ver su interés por grupos radicalizados o de odio. Entre páginas de música de metal, también se encontró que seguía varios sitios que se presentan como “logias” u “órdenes masónicas”; por ejemplo, le dio me gusta a páginas como “Comunismo satánico”, “ciencias ocultas herméticas” y “coach antisicópatas”. También hay otras que aluden a la creencia “Wicca”, una religión neopagana, a la que se le atribuyen vínculos con la brujería y otras religiones antiguas.

En su cuenta de Instagram, en la que Sabag se define como “cristiano”, compartió un video de Crónica TV del 29 de julio. En el fragmento aparece entrevistado en una encuesta callejera en el barrio de Tigre, en la que se consultaba a quienes pasaban por allí su opinión sobre la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. A esto Sabag responde: “Massa no, ni a palos, ni Cristina ni Milei”.

No fue la única aparición en ese canal de televisión. Hace semanas un movilero lo consultó en la calle sobre si estaba de acuerdo con los planes sociales. “Mi novia supuestamente tenía planes sociales, pero dejó de tenerlos porque no da sacar la misma plata que es de las personas”, afirmó, y la entrevista derivó en su pareja que estaba allí vendiendo algodones de azúcar y dijo que ya no cobra más los planes sociales porque “fomentan la vagancia”.

Luego de recibir varias críticas por sus expresiones en la televisión, Sebag Montiel realizó un descargo en Facebook el 23 de agosto y lanzó: “Que hagan la cuenta así dejan de hablar giladas, cada algodón de azúcar sale $300 y se venden 40 por día hagan la cuenta, es muy digno salir a trabajar de esto”.

Luego de ser detenido este jueves por la noche, fue trasladado a una dependencia de la Policía Federal Argentina. Según las pericias hechas hasta el momento y relevadas por medios locales, Sabag Montiel usó una pistola Bersa calibre .380 con el número parcialmente limado. Tenía cinco balas reales, en un cargador con capacidad para 15 y otra en la recámara. Aún no se determinó porqué no se disparó el arma, pero según Infobae una sospecha de expertos indica que el acusado no accionó la corredera antes de gatillar.

La Policía allanó el monoambiente en el que vivía en el barrio de San Martín, al que se había mudado meses atrás. Según fuentes de la Policía citadas por ese medio, en el lugar encontraron 100 balas repartidas en dos cajas.