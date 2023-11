A las 7.00 de la mañana de este viernes (las 2.00 de Uruguay) entrará en vigor la tregua entre Israel y Hamas, acuerdo al que llegaron las partes el martes después de largas negociaciones que tuvieron la mediación de Qatar y la actuación en calidad de garantes de funcionarios egipcios.

El alto al fuego en principio durará cuatro días y, según lo acordado, en ese período de tiempo serán liberados 50 rehenes que fueron capturados por los palestinos en su ataque a Israel el 7 de octubre.

De acuerdo a lo que anunció el gobierno qatarí, en la tarde del viernes los primeros en salir del cautiverio serán 13 personas, mujeres y niños israelíes, que irán directamente hacia hospitales donde se evaluará su estado de salud. Otros tres grupos serán liberados en los próximos días hasta llegar al total acordado.

Por su parte, los israelíes se comprometieron a excarcelar a 150 palestinos, mujeres y menores de edad, que se encuentran en sus prisiones. El acuerdo eventualmente puede ser extendido.

Israel manifestó que cada 10 rehenes que sean liberados por Hamas ampliará por un día la tregua, durante la cual ingresarán centenares de camiones con ayuda humanitaria al territorio de Gaza, incluyendo combustible.

Como parte del acuerdo, el Ejército israelí cesará su actividad aérea en el sur de Gaza y la limitará en la zona norte, donde sus fuerzas ya ocuparon buena parte del enclave.

Las autoridades castrenses de Israel, además, notificaron que en este período no se permitirá el movimiento de habitantes de Gaza en dirección al norte, sino únicamente hacia el sur.

También, según los términos del acuerdo, mientras se prolongue la tregua Hamas intentará localizar a rehenes que están en manos de la Yihad Islámica Palestina. De acuerdo a lo que informó el diario israelí Haaretz, el inicio de la tregua, que iba comenzar este jueves, se retrasó porque Hamas no entregó una lista de rehenes que iban a ser liberados.

Por otra parte, según informó el diario estadounidense The Wall Street Journal, la organización islámica que gobierna en Gaza también se negó a permitir que la Cruz Roja pudiera tomar contacto y comprobar el estado de salud de los rehenes que están en Gaza y que no serán liberados, lo cual también contribuyó a retrasar la tregua. A principios de esta semana, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Israel había negociado la inclusión de esta cláusula en el acuerdo con Hamas, pero esta afirmación fue rechazada en un comunicado por la Cruz Roja, manifestando que la entidad no estaba al tanto de dichos planes.

La contradicción en las versiones no hizo más que generar el rechazo que el primer ministro tiene actualmente en la sociedad israelí, con su popularidad más baja que nunca y su autoridad seriamente cuestionada.

El primer ministro, además, se encargó de asegurar que luego de la tregua la ofensiva israelí proseguirá en Gaza hasta derrotar definitivamente a Hamas, aunque por lo bajo se deslizan algunas versiones que indican que los gobiernos de Estados Unidos y Qatar están trabajando para limitar el alcance de las ofensivas del gobierno de Tel Aviv y también para posibilitar nuevas treguas.

Estas afirmaciones de Netanyahu fueron reafirmadas por el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien calificó la tregua como un “breve respiro”. En declaraciones a la prensa consignadas por el portal Al Jazeera, Gallant dijo que después de cumplido el plazo del alto al fuego, “los combates continuarán intensamente y ejerceremos presión para traer de regreso a más rehenes”.

El jerarca del gobierno israelí, además, puso un plazo tentativo, y dijo que se esperan “al menos otros dos meses de combates”.

Pero si bien la tregua centró la atención en estas horas, este jueves el estado de guerra prosiguió en Gaza y fue en ese contexto que las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que habían detenido al director Al-Shifa de la ciudad de Gaza y a otros integrantes del persona médico del centro de salud mientras se dirigían hacia el sur dentro del corredor humanitario anunciado por Israel.

La razón de los arrestos argumentada por los israelíes son las evidencias de que el subsuelo del hospital estaba llena de túneles, dentro de los cuales funcionaba el centro de mando de Hamas en la capital gazatí.

Inmediatamente después del arresto del director del hospital, el Ministerio de Salud controlado por Hamas anunció la suspensión de la coordinación de las evacuaciones que estaban siendo realizadas en coordinación con personal de la Organización Mundial de la Salud.