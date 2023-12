“La fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de La Libertad Avanza”, resumió Javier Milei este lunes en un comunicado de la Oficina del Presidente Electo de Argentina.

De esa manera, anunció que el exdiputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza y excandidato a la vicepresidencia Luis Petri será el ministro de Defensa en el próximo gobierno. Antes su excompañera de fórmula, la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, había sido designada ministra de Seguridad.

Petri, a su vez, publicó en su cuenta de X: “Desde hoy comenzamos a trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Orgullo de nuestro país”.

Tal como ocurrió con Bullrich, su designación parece haber dejado atrás la decisión de que la próxima vicepresidenta, Victoria Villarruel, fuera quien designara a los ministros de las áreas de Seguridad y Defensa. Durante la campaña, Milei había informado que Villarruel era una “experta” en la materia, por lo que elegiría esos nombres y trabajaría muy cerca con esos jerarcas.

El nombramiento de Petri tampoco fue parte de las negociaciones con el expresidente Mauricio Macri, que en los últimos días se molestó con Bullrich porque la dirigente aceptó integrar el gabinete de Milei sin atar su designación a acuerdos más generales, que incluyeran cargos en el Parlamento para Juntos por el Cambio. En particular, un punto de conflicto entre Macri y Milei fue la decisión del próximo gobierno de descartar al diputado Cristian Ritondo, del partido Propuesta Republicana, como presidente de la Cámara de Diputados.

De todos modos, según informó La Nación, Macri y Milei se encontraron el viernes, y está previsto que el próximo domingo el expresidente asista a la asunción del nuevo gobernante. Sin embargo, después de esa ceremonia, Macri planea irse por el resto del año a su casa en Villa La Angostura y alejarse de las tensiones del nuevo gobierno, informó el diario argentino.

Por otra parte, el nombramiento de Petri como ministro, al igual que el de Bullrich, se decidió pese a las fuertes críticas que el dirigente había hecho a Milei durante la campaña previa a la primera vuelta. El exdiputado por Mendoza había acusado al entonces candidato de La Libertad Avanza de ser “irresponsable, mentiroso e inestable”.

“Yo cuestiono sus posiciones, que muchas de ellas son peligrosas por las consecuencias que pueden tener para la Argentina. Es contradictoria la agresividad y la intolerancia a la crítica que tiene respecto a los ideales libertarios. Si hay un cimiento sobre el cual posan las ideas liberales es la tolerancia y el respeto”, decía Petri sobre el próximo presidente, en una entrevista citada por el diario Página 12.

Petri le dijo a CNN que estaba “en las antípodas” de algunos planes de Milei como el de “la venta libre de órganos, la desregulación del mercado de armas”, “la posibilidad gratuita de contaminar los ríos” o “militarizar el servicio penitenciario”. Después lo acusó de intentar prohibir que lo entrevistaran en TN. “Le exijo a Javier Milei el respeto a la convivencia democrática. No volvamos a las listas negras a 40 años de recuperar la democracia”, dijo por entonces, en setiembre.

Sin embargo, el futuro funcionario puede encontrar algunas coincidencias con el próximo gobernante. Petri llama a “usar todo el poder del Estado para combatir la delincuencia” y defiende una Argentina con “más Bukeles”, en referencia a la política de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Hay que estar del lado las víctimas, de los ciudadanos de bien y no de los delincuentes”, agregó.

Aunque Petri no argumenta, como Milei, que en un sistema ideal cada argentino debe pagar por sus gastos en educación y salud, está a favor de implementar algo así para los extranjeros que no tengan regularizada su residencia. “El objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar sus sueños aquí, y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios”, dijo meses atrás.