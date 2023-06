Los dos principales referentes de la coalición derechista opositora argentina Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, tuvieron un durísimo cruce de declaraciones en el marco de la campaña rumbo a las elecciones primarias de agosto en las que se definirá el postulante único del sector para las presidenciales de octubre.

Si bien la munición más gruesa la tiró Bullrich, una persona que no se caracteriza por sus salidas elegantes, la cuestión comenzó por unas declaraciones radiales de Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde 2015. En diálogo con La Red, el candidato marcó sus diferencias con la que fuera ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y dijo que ella “propone desde el mensaje fuerte” y esa manera de gobernar “así no funcionó”.

“Es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomias, peleas en las que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el gobierno tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó. Mirá cómo estamos hoy”, expresó Rodríguez Larreta, de acuerdo a lo que consignó la agencia Télam. Consultado sobre si ese modelo es el que representa Macri, el precandidato afirmó: “Es lo que intentó Mauricio Macri. Yo propongo algo diferente: que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo”.

Los dichos del político fueron interpretados como una enorme traición por Bullrich y otros integrantes del ala más dura de JxC, ya que la trayectoria de Rodríguez Larreta floreció bajo el padrinazgo político de Macri, a pesar de que desde hace un largo tiempo ambos están muy alejados.

En el marco de la campaña, la crítica al expresidente y líder de la derecha argentina por años también fueron leídos, obviamente, como un claro intento de Rodríguez Larreta por acercarse al electorado antimacrista.

Fue por ello que Bullrich, en una entrevista con Clarín, le tiró con munición dura: “Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto”. La política, que fue integrante de Montoneros en los años 70, agregó: “Hay límites en una campaña. Es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable. Es todo muy oportunista lo que dice”.

Posteriormente, informó Página 12, el que salió a pegarle a Rodríguez Larreta fue el compañero de fórmula de Bullrich en las internas, el exdiputado mendocino Luis Petri. “Es decepcionante escuchar a Larreta criticar más a Patricia y a Macri que a los verdaderos responsables del desastre del país, que son el kirchnerismo y [el ministro de Economía, Sergio] Massa. No vale todo, no somos lo mismo, no se construyen mayorías con los que desprecian los valores republicanos y alientan el populismo decadente en la Argentina. Se los enfrenta, con coraje y valentía”, escribió en su cuenta de Twitter Petri, un político de 46 años poco conocido, pero que ganó cierta notoriedad por algunas declaraciones xenófobas y apelaciones a la mano dura policial que le valieron el apoyo dentro de la derecha argentina.