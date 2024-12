El tan esperado anuncio sobre el cierre de las negociaciones del acuerdo técnico entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se concretó finalmente esta mañana, tras la reunión entre los presidentes de los países miembros del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y después de una semana de intensas especulaciones que apuntaban a que se daría luz verde al acuerdo.

“Hemos concluido las negociaciones para el acuerdo UE-Mercosur. Marca el comienzo de una nueva historia. Ahora espero discutirlo con los países de la UE”, publicó Von der Leyen luego del anuncio.

Por medio de un comunicado, la Comisión Europea manifestó que “este acuerdo llega en un momento crítico para ambas partes, presentando oportunidades para grandes ganancias mutuas a través de una cooperación geopolítica, económica, de sostenibilidad y de seguridad reforzada”.

Mientras se llevaba a cabo en Montevideo la Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del Mercosur y los Estados Asociados, donde los mandatarios del bloque sudamericano celebraron el cierre del acuerdo como un logro histórico que pone fin a 25 años de negociaciones, en Francia la presidencia se pronunciaba nuevamente en contra del acuerdo.

Francia ha sido el principal opositor, principalmente por sus exigencias de que el sector agrícola y ganadero no sea sometido a una competencia desleal frente a los productores del bloque sudamericano.

Durante su discurso esta mañana, Von der Leyen trató de llevar paz a sus colegas europeos y se dirigió a los productores agropecuarios de Europa, a los que les aseguró: “Los hemos escuchado, somos conscientes de sus preocupaciones y estamos actuando al respecto. Este acuerdo incluye salvaguardas robustas para protegerlos”.

“La lucha no ha terminado”, dijo la ministra de Comercio Exterior francesa

En su cuenta de X, la ministra de Comercio Exterior francesa, Sophie Primas, fue tajante en su rechazo y sostuvo que “la lucha no ha terminado”. Aclaró que “lo que está sucediendo en Montevideo no es una firma del acuerdo, sino la conclusión política de la negociación”, por tanto remarcó que “esto no vincula a los Estados miembros. Ahora corresponde al Consejo Europeo y luego al Parlamento Europeo expresarse”. “Francia luchará en cada paso del camino junto a los Estados miembros que comparten su visión”, aseguró.

Por su parte, fuentes de presidencia francesa, en un diálogo con periodistas consignado por el periódico francés Le monde, sostuvo: “La Comisión ha completado su trabajo de negociación con el Mercosur, es su responsabilidad, pero el acuerdo no está firmado ni ratificado. Así que este no es el final de la historia. No hay entrada en vigor del acuerdo con el Mercosur”.

Las fuentes destacaron que el tratado “sigue siendo inaceptable tal como está”, afirmación que han sostenido a lo largo de su oposición al acuerdo.

La alianza sindical agrícola mayoritaria francesa consideró en un comunicado que la presidenta de la Comisión Europea había “traicionado a los agricultores europeos”: “Esta validación no sólo es una provocación para los agricultores europeos que aplican los más altos estándares de producción del mundo, sino también una negación de la democracia cuando la casi unanimidad de nuestros parlamentarios franceses se han expresado en contra de este acuerdo”, consignó Le monde.

Fuentes del gobierno italiano, consignadas por Efe, también se manifestaron en contra de la firma del acuerdo entre los bloques y aseguraron que “sólo puede tener lugar a condición de que se incluyan garantías y compensaciones adecuadas en caso de desequilibrios en el sector agrícola”.

“Confirmando que la profundización de las relaciones con los países del Mercosur debe seguir siendo una prioridad estratégica, en términos políticos, económicos e industriales, tanto para la UE como para Italia, el gobierno italiano considera que no hay condiciones para firmar el texto actual”, indicaron las fuentes del gabinete de la primera ministra, Giorgia Meloni.

Por el contrario, el canciller alemán, Olaf Scholz, celebró el acuerdo, que traerá “mayor crecimiento y competitividad”: “Tras más de 20 años de negociaciones, los países del Mercosur y la UE han alcanzado un acuerdo político, superando un importante obstáculo al acuerdo. Esto creará un mercado libre para más de 700 millones de personas, además de mayor crecimiento y competitividad”, escribió en X.