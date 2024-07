¿Se está desmoronando ya el frente popular de izquierda en Francia? Esta embarazosa impresión dio la unión electoral de socialistas, comunistas, verdes y Francia Insumisa (FI) después de más de una semana de lucha infructuosa sobre la cuestión de quién debería gobernar en su nombre. Se hicieron públicos los nombres de varias personas, pero todos encontraron el rechazo de una u otra persona.

Ya el viernes Le Figaro preguntó si esta izquierda, que se unió para las elecciones parlamentarias a pesar de sus diferencias, quería gobernar. Los votantes del Nuevo Frente Popular (NFP), que habían albergado grandes esperanzas, están cada vez más frustrados por el espectáculo de las vanidades y sensibilidades de los partidos implicados.

Como todo el mundo en Francia, los partidos de izquierda se sorprendieron por su (relativa) victoria. Habían formado su alianza apresuradamente y con cierta improvisación con el único objetivo común de impedir que la extrema derecha tomara el poder, lo que consiguieron. Sin embargo, lo que inicialmente hizo posible la cohesión ha desaparecido en gran medida. Y no existe ningún mecanismo para acordar democráticamente un posible primer ministro, un ministro o incluso un gabinete. También se ha vuelto problemática una candidatura conjunta a la presidencia de la Asamblea Nacional y a otros cargos parlamentarios.

Macron está ganando tiempo

Aunque los partidos de izquierda constituyen el mayor bloque de representantes en la Asamblea Nacional según los resultados de las elecciones del 7 de julio, no tienen una mayoría capaz de gobernar. La perspectiva de tener que cooperar con los macronistas de la oposición está dividiendo a la alianza de izquierda. Para la FI de Jean-Luc Mélenchon, esto no es un problema. Los socialistas y los verdes, por otro lado, aparentemente tienen menos preocupaciones. Dado que el NFP no se pone de acuerdo sobre una propuesta común para el nombre de un primer ministro, el presidente Emmanuel Macron puede ganar tiempo para otra solución, como quería.

Tras una última reunión del Consejo de Ministros, Macron aceptó la dimisión del primer ministro Gabriel Attal y de su gobierno. Sin embargo, Francia no tendrá un nuevo gabinete y un nuevo jefe de gobierno de inmediato. Attal y su gobierno deben continuar con sus “negocios actuales” hasta nuevo aviso y también tendrían derecho a actuar en caso de una crisis o desastre. La Constitución de la Quinta República así lo prevé en tal caso excepcional.

No debería haber ningún vacío de poder después de la dimisión del gobierno. Es un período de transición extraño porque, por ejemplo, Attal será al mismo tiempo primer ministro y miembro de la Asamblea Nacional, lo que fundamentalmente representa una violación del principio democrático de separación de poderes.

No está claro cuánto durará este acuerdo temporal. Sin embargo, Macron ha indicado que estaría contento si este período provisional pudiera durar hasta después de los Juegos Olímpicos de París, es decir, hasta mediados de setiembre. Unas horas antes de su dimisión oficial, el gobierno de Attal publicó en el boletín oficial varios decretos, concretamente el reglamento de aplicación de la ley de inmigración, aprobada tras un acalorado debate en enero, pero posteriormente declarada parcialmente inválida por el Tribunal Constitucional.

Se acerca una alianza formal

Macron sigue esperando que sus partidos centristas puedan lograr una coalición amplia con una mayoría capaz de gobernar en sus discusiones entre bastidores con diversos interlocutores de izquierda y derecha (como socialistas y verdes, así como conservadores y centristas).

El anterior ministro del Interior, Gérald Darmanin, por el contrario, expresó gran interés en una alianza formal entre los macronistas y los conservadores del partido Les Républicains (LR), incluso sobre la base de las condiciones políticas que el líder de LR, Laurent Wauquiez, ha dado para un pacto. Por el momento, prácticamente toda la política en Francia parece estar en el limbo.