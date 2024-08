El expresidente estadounidense y actual candidato del Partido Republicano para las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, generó una nueva polémica al cuestionar la identidad étnica de quien será su oponente, la actual vicepresidenta Kamala Harris.

En el marco de un encuentro organizado por la Asociación Nacional de Periodistas Negros en la ciudad de Chicago, una de las tres mujeres que le estaba haciendo una entrevista, ciertamente áspera y plagada de cruces al magnate neoyorquino de 78 años, le preguntó concretamente si él creía que Harris era la candidata demócrata únicamente por ser negra.

Ante ello, Trump respondió: “Creo que las cosas son un poco diferentes. La conozco desde hace mucho tiempo, indirectamente, no mucho, y sólo hacía hincapié en su ascendencia india. No supe que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió negra, y ahora quiere ser conocida como negra. Así que no sé si es india o negra”.

Los dichos de Trump generaron murmullos entre el público presente, casi en su totalidad negro, y la periodista que le hizo la pregunta, Rachel Scott, de la cadena ABC, reaccionó de inmediato ante los dichos del republicano, recordando que Harris “siempre se definió como negra y asistió a una universidad históricamente negra”.

Trump continuó hablando y dijo: “Respeto a cualquiera de las dos [identidades], pero ella obviamente no, porque siempre fue india y de repente dio un giro y se convirtió en negra [...] Creo que alguien debería investigar eso también”.

Harris, que siempre reivindicó su negritud y su herencia india, es hija de padre jamaiquino y madre india, y respondió a su contrincante en las elecciones de noviembre en un evento celebrado el jueves en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Trump está armando “el mismo viejo espectáculo” de “división y falta de respeto”, expresó Harris, según recogió el diario The New York Times. “Déjenme decirles algo: el pueblo estadounidense merece algo mejor”, agregó la vicepresidenta ante los aplausos de los asistentes.

Antes, el equipo de campaña de Harris, que será proclamada oficialmente como candidata del Partido Demócrata en la convención del sector que tendrá lugar entre los días 19 y 22 de este mes en Chicago, expresó mediante un comunicado: “La hostilidad que Donald Trump mostró en el escenario hoy es la misma hostilidad que ha mostrado a lo largo de su vida, durante su mandato y durante su campaña para presidente mientras busca recuperar el poder e infligir su dañina agenda del Proyecto 2025 al pueblo estadounidense. Trump lanzó ataques personales e insultos a los periodistas negros de la misma manera que lo hizo durante toda su presidencia, mientras fallaba a las familias negras y dejaba a todo el país cavando para salir de la zanja en la que nos dejó. Donald Trump ya ha demostrado que no puede unir a Estados Unidos, por lo que intenta dividirnos”.

La Casa Blanca también reaccionó rápidamente ante los dichos del exmandatario, a los que calificó como “repulsivos” e “insultantes”. “Nadie tiene derecho a decirle [a Harris] quién es ni cómo se identifica”, afirmó la secretaria de prensa de la administración que lidera Joe Biden, Karine Jean-Pierre, que tiene ascendencia haitiana.