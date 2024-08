Después de que los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, propusieran la posibilidad de que “se convoque a nuevas elecciones libres” en Venezuela, la noticia generó repercusiones entre la oposición y el oficialismo venezolanos.

Lula da Silva había dicho el jueves que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “le debe una explicación al mundo”, y reafirmó que no se podía reconocer los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país en tanto no se difundieron las actas electorales.

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, consideró “una falta de respeto para todos los ciudadanos de Venezuela” la solicitud de los presidentes de Brasil y Colombia de “volver a repetir las elecciones”.

En una entrevista concedida a la cadena CNN, Machado señaló que lo más grave es que “ninguno de estos países [Colombia y Brasil] ha reconocido el fraude de Maduro”, y no solamente eso, sino que también “piden que se vuelvan a repetir elecciones”. “¿Qué pasa si se repiten y no le gustan los resultados?”, se preguntó la opositora; “van a una tercera, y a una cuarta, hasta que estén los resultados que le gustan a Maduro. Eso no existe”, dijo.

Machado dijo que “el pueblo de Venezuela ya votó, y lo hicimos con la regla de la tiranía, que no eran reglas ni libres ni justas”.

Cada día que pasa Maduro “se deslegitima más, no sólo porque pretendió robarse una elección”, sino porque “apeló a la violencia más brutal”. “No es sostenible la pretensión de Maduro de atrincherarse al alto mando militar, y a punta de miedo, violencia y persecución aferrarse al poder”.

La respuesta de Maduro

Nicolás Maduro habló este jueves ante medios venezolanos y señaló ante las posibilidades de nuevas elecciones que “Venezuela tiene soberanía, es un país independiente con una Constitución, y los conflictos que haya en el país se resuelven entre venezolanos, con sus instituciones y su ley”.

El mandatario afirmó que “nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono”. No podemos convertirnos en consejeros de los demás países”. Recordó “cuando el expresidente Donald Trump realizó denuncias de fraude ante la victoria de Joe Biden, o cuando Jair Bolsonaro en Brasil denunció lo mismo en las elecciones pasadas, nadie salió desde Venezuela ni del mundo a pedir nada, y decidió el tribunal de cada país”.

Maduro expresó que mientras la oposición arma “todo ese alboroto en distintas cadenas internacionales, nosotros debemos dedicarnos a trabajar y a hacer cosas positivas por Venezuela”. “Quienes están confundidos, alborotados y desesperados son ellos”, dijo, y añadió que “los venezolanos estamos dedicados a trabajar y seguiremos por nuestro camino de paz, de fortalecimiento institucional, y aquí prevalecerán la ley, el orden y la Constitución venezolana”.

Reunión extraordinaria de la OEA

Este viernes, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una reunión extraordinaria para estudiar un proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela.

El proyecto de resolución insta al CNE venezolano a que “publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral”, y permita “una verificación imparcial de los resultados”, resaltando la importancia de “proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo todas las actas y resultados impresos”.

El documento fue presentado por Estados Unidos ante la OEA y contó con el apoyo de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay.