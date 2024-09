El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió sobre un inminente intento de “golpe de Estado” impulsado por el exmandatario Evo Morales, a quien acusa de intentar “imponer” su candidatura presidencial para 2025 “a las buenas o a las malas” y de haberlo manifestado en esos términos.

En un video, en el que aparece rodeado de integrantes de su gobierno y representantes de organizaciones que lo apoyan, Arce se dirige a Morales y afirma: “Tengo la responsabilidad histórica de denunciar al país y al mundo lo que puede producirse en los días venideros en Bolivia por responsabilidad tuya. Inicia en los próximos días una marcha para pasar luego a un bloqueo nacional de caminos, que terminará en un intento de golpe de Estado a un gobierno popular”.

De acuerdo con Arce, Morales está enfocado desde 2020 en preparar su candidatura presidencial, y le conviene que al actual gobierno le vaya mal para presentarse como un “salvador” del país.

“Basta, Evo. Hasta ahora he tolerado tus ataques, tus mentiras y tus calumnias en silencio, pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar”, dijo Arce. “Estás amenazando a todo el país con paros y bloqueos, porque quieres hacer lo que la Constitución del Estado no te permite: volver a habilitarte como candidato. No soy yo quien te está inhabilitando, Evo, es la Constitución”, agregó.

Un fallo judicial abrió paso a la candidatura de Morales para las elecciones de 2019 pese a que la Constitución no permite a los presidentes más de dos mandatos, y a que en 2016 se había celebrado un referéndum en el que ganó el No a su postulación. Otra sentencia, de 2023, impidió la reelección indefinida. Pero, de todos modos, el ala evista del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) lo declaró ese año candidato único para 2025. El otro bloque del MAS, que apoya a Arce, se opone a una nueva postulación de Morales.

Partidarios del expresidente anunciaron que iniciarán una marcha para pedir la renuncia de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, a quienes acusan de “dividir” a las organizaciones sociales.

Aunque Arce llamó públicamente a Morales a acercarse a discutir con él, los militantes evistas consideran que sus demandas no son atendidas por el presidente. “[Si] hasta el [lunes] 23 no atiende, bloqueo nacional el 30 setiembre. Que no nos eche la culpa. Él es culpable de todo. Nos bloqueó económicamente, nos bloqueó con combustible, nos bloqueó con escasez de dólar, y ahora nos está bloqueando con alza de canasta familiar”, dijo el dirigente evista Ponciano Santos, según citó el medio boliviano Erbol.

El domingo, Morales anunció que la marcha, que comenzará este martes y partirá desde la ciudad de Caracollo hacia La Paz, pedirá que se reconozca el congreso partidario que en 2023 lo eligió candidato único y presidente del MAS, y dijo que se buscará “recuperar la revolución democrática cultural”.

“Pese a las amenazas del presidente Luis Arce, que no son amenazas contra Evo, sino contra todo el pueblo, nuestra marcha pacífica y democrática no se detendrá”, dijo el exmandatario en su cuenta de X. Afirmó, además, que “en forma y contenido” el discurso de Arce “es muy parecido al que dio Carlos Mesa antes de su renuncia”.

“La marcha para ‘salvar Bolivia’ no es para favorecer a una persona, como falsamente dice Luis Arce; es la respuesta de un pueblo cansado de un gobierno inconsciente, que ha mantenido un silencio absoluto frente a la crisis, la corrupción y la destrucción de la estabilidad que alcanzamos durante el proceso de cambio”, afirmó.

Morales dijo que Arce está en su “agonía”, y lo mismo afirmó Santos: “Está agonizando este gobierno, está en los suelos, totalmente fracasado”.

Varios integrantes del Ejecutivo advirtieron sobre el impacto que pueden tener las protestas con cortes de ruta. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo que “esta marcha es específicamente para estrangular la economía del pueblo boliviano, está direccionada a hacer sufrir al pueblo una vez más”, según citó el diario paceño La Razón.

Otro ministro, el de Justicia, Iván Lima, dijo que Morales tiene un “plan maquiavélico” que busca la renuncia de Arce y Choquehuanca para que asuma la presidencia el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, informó Erbol.

“La primera medida que tomará Andrónico cuando asuma el gobierno, hipotéticamente, en este plan maquiavélico y poco democrático de Evo Morales es el cambio del gabinete”, para incorporar ministros partidarios de Morales.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, hizo un llamado a la población, las autoridades y “los diferentes sectores que en este momento están asumiendo medidas de presión en atención de sus demandas” a “mantener la calma y evitar acciones que puedan derivar en hechos de violencia y mayor conflictividad en el país”.