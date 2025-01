“Venezuela está en paz y seguirá en paz”, afirmó el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. Sin embargo, hay dos dirigentes que se proponen asumir la presidencia este viernes. El presidente Nicolás Maduro se prepara para iniciar un nuevo mandato, después de declararse ganador de las elecciones de julio sin presentar las pruebas de ese resultado, que eran reclamadas por la oposición y por gobiernos de otros países.

Su rival electoral, Edmundo González Urrutia, que publicó 80% de las actas de votación y reivindica que ganó esas elecciones, también ha manifestado que asumirá el cargo este viernes, pese a que vive en el exilio.

González Urrutia llamó a las Fuerzas Armadas a superar “los retos” que enfrenta Venezuela y a defender la voluntad que la población expresó al votar en las presidenciales. En un mensaje divulgado en redes sociales el domingo, manifestó: “Según la Constitución de 1999, promovida por Hugo Chávez Frías, el 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de comandante en jefe, con la responsabilidad de proteger a nuestras familias y dirigir nuestros esfuerzos hacia un futuro de bienestar y prosperidad para todos los venezolanos”.

Agregó: “Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular”.

Según González Urrutia, hay “muchos” integrantes de las Fuerzas Armadas que “han manifestado su deseo de cambio junto al resto de los venezolanos, expresándolo al votar en contra de esa cúpula que no representa una garantía de estabilidad ni un futuro para Venezuela”.

Por su parte, la líder de la oposición, María Corina Machado, que no fue habilitada a competir en las elecciones de julio, llamó a desplegar movilizaciones populares masivas este jueves. “Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo ‘basta’. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera. La libertad no se suplica, se lucha y se conquista”, dijo en un audio que divulgó en su cuenta de X. “No hay excusas, no hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo”, advirtió.

Otro camino para hacer presión contra el gobierno es la gira que González Urrutia comenzó este domingo en Argentina, donde fue recibido por el presidente Javier Milei, y que lo trajo a Uruguay, donde se reunió con Luis Lacalle Pou. Este lunes, la gira continuó en Estados Unidos, donde el dirigente mantuvo con Joe Biden una reunión “larga, fructífera y cordial”, de 30 minutos, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, según dijo al salir.

González Urrutia afirmó que el presidente estadounidense lo “acompaña de corazón” en su intento de regresar a su país, donde tiene una orden de captura, y lo apoya “en esta lucha por la recuperación democrática de Venezuela”. Si bien no aclaró si se reuniría con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las relaciones con el futuro gobierno de ese país serán “muy, muy cercanas y también muy provechosas para Venezuela”.

Para Cabello, las afirmaciones de González Urrutia acerca de volver a Venezuela a tomar posesión de la presidencia son mentira, “pura paja”. Agregó que el dirigente opositor “no tiene ni valor ni disposición”.

“Apenas asome un dedo en Venezuela, será detenido y acusado de todos estos delitos de los cuales está señalado”, dijo Cabello, y advirtió que quienes quieran “asaltar el poder” se encontrarán con una “respuesta contundente”.

Este lunes, la Fiscalía venezolana anunció la excarcelación de 146 personas detenidas durante las protestas que siguieron a la proclamación oficial de Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio. De este modo, suman 1.515 los detenidos que quedaron en libertad desde entonces.

Según la organización civil Foro Penal, todavía hay 1.794 “presos políticos” en el país. El propio gobierno anunció en su momento la detención de unas 2.000 personas por participar en las protestas y otros hechos vinculados al rechazo de los resultados oficiales.

Cabello dijo que desde las elecciones presidenciales fueron detenidos 125 ciudadanos extranjeros, a los que calificó de “mercenarios”, sospechosos de estar vinculados con “planes terroristas”. Dijo que entre ellos hay colombianos, estadounidenses, peruanos, españoles, italianos, ucranianos, suizos, checos, neerlandeses, israelíes, alemanes, argentinos, guyaneses, yemenitas y también uruguayos.

Acusó a la oposición de ser financiada por el “narcotráfico” y el “narcoparamilitarismo colombiano”, y agregó: “Esta gente no tiene un plan electoral, tiene un plan de asalto al poder; ellos no creen en las elecciones”. Justamente, lo mismo dice la oposición acerca del oficialismo y de la proclamación de Maduro como presidente sin la presentación de los datos del escrutinio ni las actas electorales.