Los buenos resultados de La Libertad Avanza en las legislativas del domingo , en las que obtuvo más del 40% de los votos, le dieron un respiro al presidente argentino, Javier Milei, que se reflejó este lunes en los mercados.

El dólar, que días atrás había llegado a picos de 1.500 pesos argentinos, rondó los 1.400 e incluso abrió por debajo de esa cifra.

El índice S&P Merval, el principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, subió y los títulos soberanos argentinos en dólares crecieron entre 12% y 25% en el mercado de bonos.

Después de la victoria, Milei admitió que la actividad económica está “frenada” pero atribuyó esto a la acción de la oposición contra sus proyectos. “Se frenaron las ventas, absolutamente. Pero es la consecuencia del torpedeo que tuvo el Congreso desde marzo hasta la semana previa a la elección. Eso dispara la tasa de interés, que es el riesgo país”, dijo este lunes al canal A24.

Según informó elDiarioAR, Milei resaltó en esa entrevista el papel que ocupan en su gobierno su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, en momentos en que trascienden públicamente las luchas de poder en la interna del oficialismo, y en particular en los cambios en el gabinete.

Al respecto, el presidente argentino dijo que, si bien tiene definidos reemplazos para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue electa senadora, y para el de Defensa, Luis Petri, que a partir de diciembre asumirá como diputado por la provincia de Mendoza, no dio los nombres de los sustitutos.

El presidente argentino manifestó que se tomará tiempo para conformar su nuevo gabinete, en parte para contemplar posibles alianzas políticas.

“El gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, dijo. Agregó que las personas que designará al frente de los ministerios serán las que sirvan “a los efectos de conseguir los resultados”.

De acuerdo con el diario Perfil, el éxito electoral del domingo llevó a Milei a proyectar la posibilidad de postularse a la reelección en 2027. Citando fuentes cercanas a la Casa Rosada, el medio publicó que la idea de un segundo mandato comienza a instalarse. “Tendré dos o seis años más”, dijo el presidente, según La Nación.

Milei consideró que la votación del domingo fue “una consagración histórica” de la posición política de su gobierno y manifestó: “Sacamos el 41% de los votos. El resultado es muy fuerte y tenemos un tercio [de la Cámara de Diputados]”.

También Donald Trump destacó el resultado. El presidente estadounidense dijo que le dio a Milei “un enorme respaldo”. Señaló que “algunas personas pensaron que sería difícil ganar y no sólo ganó, ganó por mucho”.

“(Milei) fue un gran vencedor que tuvo mucha ayuda de nosotros”, concluyó Trump. “Nos estamos aliando con muchos países de América del Sur, estamos enfocados y estamos obteniendo un fuerte manejo de América del Sur”, dijo.