Barcos de la Flotilla Global Sumud que se dirigen a Gaza, amarrados en la isla de Koufonisi, al sur de Creta, el 26 de setiembre.

La Global Sumud Flotilla, que intentaba romper el bloqueo de Israel para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza por el mar Mediterráneo, fue interceptada este miércoles por la Armada israelí.

En esta iniciativa, de la que forman parte más de 40 embarcaciones y cerca de 500 militantes, también participan tres uruguayos.

Poco antes de la interceptación del buque Alma, la activista sueca Greta Thunberg, una de las caras más conocidas de quienes se sumaron a esta iniciativa, advirtió que era probable que eso ocurriera y que “constituiría una flagrante violación del derecho humanitario y de la ley del mar”.

“Israel no es inmune al derecho internacional; debe rendir cuentas por sus crímenes de guerra. Hay que detener el genocidio, detener la oposición y liberar a Palestina”, dijo Thunberg en su mensaje.

A su vez, la Global Sumud Flotilla había comunicado que más de 20 buques “no identificados” aparecían en su radar, “a unas tres millas náuticas” de la flota.

Para entonces, la flotilla se encontraba en aguas internacionales, pero había avanzado dentro de la zona de exclusión marcada unilateralmente por Israel, de 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros).

Según informó el portal Europa Press, el ejército israelí llamó a los activistas a cambiar el rumbo de su trayecto. En un mensaje de radio les advirtió: “Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos”. Israel llamaba a dejar la ayuda humanitaria en un puerto israelí o chipriota.

El gobierno israelí acusa a la flotilla de ser una iniciativa vinculada a Hamas. Por eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al referirse a las acciones de la Armada, comunicó que las fuerzas militares se pusieron en contacto con “la flotilla Hamas-Sumud”. Agregó: “Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y violando un bloqueo naval legítimo”.

El diario Haaretz informó que los tripulantes de los barcos interceptados fueron conducidos hacia puertos israelíes.

Guido Crosetto, el ministro de Defensa de Italia, país al que pertenecen muchos de los activistas de la flotilla, informó que los barcos fueron rodeados por los buques de la Armada israelí. “Todas las embarcaciones están rodeadas y deberían ser trasladadas al puerto de Ashdod, donde después cada país deberá encargarse de sus connacionales”, dijo Crosetto a la RAI. “Lo que ocurra en la próxima hora” debe transcurrir “sin riesgo” para nadie, agregó.

Otro ministro italiano, el de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, también habló con la televisión pública de su país y manifestó: “El abordaje estaba previsto. Hemos estado hablando con el gobierno de Israel y he pedido al ministro [de Relaciones Exteriores, Gideon] Sa’ar que no hubiera acciones violentas por parte de las Fuerzas Armadas de Tel Aviv. Esto me ha sido asegurado”.

En Italia, varias facultades fueron ocupadas este miércoles en apoyo a la flotilla y para exigir que esas instituciones rompan los acuerdos de colaboración con instituciones educativas israelíes. “En Milán, Bolonia, Bari, Palermo, Pisa y Perugia, decenas de asambleas en departamentos y facultades se están organizando para la huelga general anunciada en cuanto se tocó la Flotilla”, comunicaron los activistas que viajan rumbo a Gaza.

Ante la noticia de la interceptación, surgieron protestas en varias ciudades, entre ellas Roma, Milán, Turín y Nápoles.

Antes de que la flotilla fuera rodeada, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, señaló que quienes viajan en esa misión humanitaria “no representan un peligro ni una amenaza para Israel” y, por lo tanto, espera que el gobierno de Netanyahu “no represente [un peligro] tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla”.

En un mensaje en video, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau manifestó desde el barco Sirius de la flotilla: “Si estás viendo este video es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a internet, que estamos absolutamente incomunicados, no sabemos durante cuánto tiempo. Por eso hacemos este video, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza”.