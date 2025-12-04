José Antonio Kast y Jeannette Jara, el 3 de noviembre, previo al debate organizado por la Asociación de Radio de Chile, en Santiago.

La oficialista Jeannette Jara y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, estuvieron frente a frente en la noche del miércoles, en el penúltimo debate previo a la segunda vuelta electoral chilena, que se realizará el domingo 14.

Organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el cara a cara entre los postulantes se dio en el Campus de la Universidad Católica, en Santiago, y fue emitido por centenares de radios de todo el país. Como era de esperar dada la desventaja en la que se encuentra en todas las encuestas de intención de voto, en las que en promedio está 15 puntos abajo, la izquierdista Jara adoptó un tono confrontativo e intentó arrinconar a su adversario ultraderechista con temas incómodos para él.

Entre estas cuestiones están la visión de Kast sobre los derechos humanos, los profundos recortes que pretende hacer en el Estado –alrededor de 6.000 millones de dólares en su primer año y medio de gobierno– y las propuestas para expulsar del país a todos los migrantes cuya situación no esté regularizada.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando Jara acusó a Kast de tener en su equipo a personas que “joden a la gente”. “Tú te jodes a la gente y los amparas (a quienes lo hacen) en tus equipos. Si eres presidente, ¿vas a hacer lo mismo?”, preguntó en tono áspero la candidata comunista.

Jara se estaba refiriendo puntualmente a Jorge Quiroz, principal asesor en materia económica de Kast, quien ha sido señalado en distintas ocasiones por presuntos vínculos con casos de colusión en el mercado de las farmacias y de la industria avícola, en ambos casos impidiendo que tanto los medicamentos como el pollo bajaran de precio al estar Quiroz operando del lado de las patronales.

Tal intervención generó una respuesta inmediata de Kast, quien respaldó a su asesor y a la vez acusó a Jara de haber “amparado” a Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior del gobierno de Gabriel Boric formalizado por violación y abuso sexual, de acuerdo con lo que consignó Radio Cooperativa.

Uno de los temas centrales de la campaña, colocado por Kast y por los otros postulantes de la derecha, fue el de los migrantes que se encuentran sin regularizar su situación en Chile, que se estima que son más de 300.000, en su gran mayoría venezolanos.

La posición de Kast sobre esta cuestión, basada en la expulsión, fue interpelada con relación a su profunda fe católica y las críticas de varios obispos chilenos, quienes calificaron la política del candidato sobre este tema de “no ser hermana”, “racional y evangélica”.

Kast, si bien entendió la posición de los religiosos, marcó una diferencia en los roles. “La Iglesia tiene una función de acogida, solidaridad, caridad, que es evidente. El Estado lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley”. El candidato ultraderechista se mantuvo firme en su posición, aunque reconoció que la permanencia irregular de un migrante en Chile “no es un delito”, pero afirmó que “cuando sea un delito, se va a aplicar toda la ley”.

Kast agregó: “Si yo fuera presidente, estaría en Arica, ya le habría pedido una bilateral al presidente de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia (...) para un corredor de retorno, puede ser en buses, en barcos. Yo, sin gastar un peso, he invitado a salir a varios cientos de personas”, puntualizó el candidato, y agregó que no estaba “hablando de redadas”.

En otro momento del debate, Jara fue consultada por los dichos de la senadora electa Vanessa Kaiser, hermana del líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien dijo que la izquierda está planeando un golpe de Estado en caso de que Kast gane las elecciones.

Jara consideró que esas palabras “son provocaciones”, y agregó que “los únicos que han desestabilizado un gobierno es la derecha chilena, y lo dicen todos los libros”, consignó el diario El Mercurio.

Posteriormente, cuando le preguntaron a Jara sobre si ella representa la continuidad del presidente Boric o de Michelle Bachelet, la candidata expresó: “Yo soy heredera de la tradición de la centroizquierda chilena, donde ha habido presidentes muy importantes y una presidenta (...); yo no tengo ningún apellido, no nací parada, he trabajado desde niña y tengo una amplia capacidad para llegar a acuerdos”.

Según lo que está planificado, el último debate entre Jara y Kast antes de las elecciones se realizará el martes en los estudios de la Televisión Nacional de Chile y será emitido por los principales canales abiertos.