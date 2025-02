Milei, de su hermana y del vocero presidencial Manuel Adorni Este miércoles, medios argentinos informaron que los creadores de la estafa con la criptomoneda $Libra, operación en la que se vio involucrado el presidente Javier Milei, hicieron por primera vez movimientos tendientes a blanquear parte de los fondos obtenidos con la maniobra ilícita, que se estiman en total en alrededor de 100 millones de dólares.

El portal eldiarioAR.com informó que quien detectó el movimiento fue Fernando Molina, un ingeniero argentino experto en criptomonedas que trabaja en Estados Unidos en una organización llamada Blockworks y es uno de los que siguen más de cerca las maniobras vinculadas a la millonaria estafa.

Este miércoles, en un mensaje en su cuenta de X, Molina dijo que “ayer una de las wallets [billeteras] del equipo asociado al lanzamiento de $Libra movió parte del dinero (US$ 4,5 millones) ‘de la Argentina’ a una wallet nueva”.

“Es la primera vez que vemos movimientos desde el 14 de febrero”, escribió Molina en referencia al día en que $Libra fue creada, promocionada por Javier Milei en su cuenta de X y, tras poco más de cuatro horas, perdió el 80% de su valor, luego de que en las horas iniciales lo multiplicara cuatro veces y media.

Cuando Molina se refirió en su mensaje al dinero como “de la Argentina” fue en tono irónico, porque el creador de $Libra, el joven estadounidense Hayden Davis, declaró después del escándalo que se había quedado con los 100 millones de dólares, pero que le pertenecían al país y no a él, y prometió que los entregaría, cosa que no hizo y que, al parecer, no hará.

En diálogo con el diario La Nación, Molina explicó cómo se llevó a cabo la maniobra para lavar el dinero. “En primer lugar, la billetera con dinero sucio compra una memecoin cualquiera de poco movimiento (no tiene ni que haber sido lanzada por ellos). Paralelamente, otra billetera de ellos no vinculada con las anteriores compra previamente esta misma memecoin. Después, esta billetera que compró previamente el token los vende y se lleva el dinero del pool de liquidez que insertó la primera billetera cuando compró”.

En resumen, se pasa el dinero desde la “billetera sucia”, con vínculos al proyecto de la estafa, a una “limpia”.

“Es una práctica común para lavar dinero [en este sector]”, agregó el experto, quien el martes fue una de las personas que expusieron en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, donde explicó los detalles de la maniobra que involucra a Milei.

Por ahora el caso no trajo consecuencias políticas, ya que tras una polémica votación, la semana pasada no se aprobó una comisión investigadora en el Senado, pero la Justicia está investigando el caso, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

Sobre este último tema, de acuerdo a lo que informó el semanario Tiempo Argentino, la Justicia recibió este miércoles un pedido para ampliar la investigación sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra.

El abogado Gregorio Dalbón presentó una solicitud para secuestrar los teléfonos celulares del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El pedido, dirigido al fiscal Eduardo Taiano, busca hacer pericias sobre comunicaciones, aplicaciones y archivos digitales que puedan estar vinculados con la estafa.

Dalbón argumentó que, teniendo en cuenta la “gravedad institucional del caso”, es necesario garantizar la correcta cadena de custodia de los dispositivos.

Según el escrito presentado ante la Justicia por el abogado, existen pruebas que indican que Karina Milei mantuvo reuniones con Mauricio Novelli, uno de los principales involucrados en la operación bajo investigación.

Además, el abogado alertó sobre la filtración de conversaciones en las que Hayden Davis habría asegurado que controla al mandatario mediante pagos a su hermana.