Evelyn Matthei (c) asiste a una misa en honor del difunto papa Francisco, en la Catedral de Santiago, el 21 de abril.

Una encuesta de intención de voto realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicada este miércoles marcó que Evelyn Matthei, precandidata de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), tiene la mayor intención de votos dentro de los ciudadanos interrogados.

Si bien los candidatos que competirán en los comicios presidenciales de noviembre en los que se elegirá al sucesor de Gabriel Boric recién se conocerán luego de las primarias, que se realizarán el 29 de junio, la encuesta del CEP planteó la pregunta “¿Quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo presidente de Chile?”.

La respuesta, abierta y espontánea, posicionó primera a Matthei con un 15%, la cifra más alta dentro de los potenciales candidatos. Un dato no menor es que el 52% de las personas encuestadas dijeron no saber o no contestaron esa pregunta, de acuerdo a lo que informó el diario chileno La Tercera.

El segundo candidato que recibió más apoyos fue el postulante del Partido Republicano, el ultraderechista José Antonio Kast, con 11%, y Johannes Kaiser, otro extremista de derecha, líder del Partido Nacional Libertario, se situó tercero con 6%. Pese a que la expresidenta Michelle Bachelet no está entre las potenciales candidatas y de hecho ya comunicó que no aspirará al cargo, fue nombrada de forma espontánea por un 4% del universo encuestado, el mismo porcentaje que recibió la precandidata oficialista Carolina Tohá, que integra el centroizquierdista Partido por la Democracia (PPD).

Tomás Vodanovic, integrante del izquierdista Frente Amplio, quien actualmente es el alcalde de Maipú, una comuna situada dentro del área metropolitana de Santiago, tuvo 2% de los apoyos, y la postulante del Partido Comunista, Jeannette Jara, tuvo el 1%, al igual que el diputado frenteamplista Gonzalo Winter.

El favoritismo de Matthei ya ha sido reflejado en la encuesta Plaza Pública realizada por la consultora Cadem, difundida en el comienzo de esta semana. Según este estudio, en el que también se les preguntó a los encuestados sin ponerles candidatos, sino que respondieron de manera espontánea, Matthei se situó en primer lugar con el 22% de las preferencias, Kast quedó segundo con el 13% y Tohá se ubicó tercera con el 11%.

Kaiser se ubicó en cuarto lugar con el 10% de los apoyos, y más atrás quedaron Gonzalo Winter y Jeannette Jara con 6%. En este estudio, según se publicó en el portal de Cadem, el 23% de los encuestados dijo no saber a quién votará o directamente no respondió la pregunta.

En cuanto a la expectativa presidencial, más allá de las preferencias políticas, el 32% de los ciudadanos encuestados dijo que la próxima presidenta de Chile será Matthei, seguida por Tohá 15%, Kast 14%, y Kaiser 11%.

La tendencia del liderazgo de Matthei por sobre las demás candidaturas también se visibilizó en la encuesta hecha por la consultora Agenda Criteria publicada por la Radio Universidad de Chile. En este trabajo, la postulante de la UDI obtuvo el 28% de las preferencias, muy por delante de Kast, que se ubicó segundo con el 18%, Kaiser tercero con el 10% y Tohá cuarta con el 8% de los apoyos.

Más atrás, con el 5%, quedaron la candidata comunista Jara y Winter del Frente Amplio, y en esta encuesta también apareció la exmandataria Bachelet, que fue apoyada por el 5% de los encuestados.