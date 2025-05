En la antesala de las elecciones que se realizarán el domingo en la ciudad de Buenos Aires, en las que se renovarán la mitad de las bancas del gobierno de la ciudad, la pugna en la interna de la derecha prosigue y crece en intensidad.

Este lunes el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, cruzó con dureza al actual mandatario Javier Milei a propósito de la no aprobación, la semana pasada en el Senado, de la ley denominada Ficha Limpia, que en caso de ser aprobada iba a prohibir a quienes fueron condenados en segunda instancia por delitos de corrupción postularse a cargos electivos, como es el caso de Cristina Fernández.

La ley, que había sido impulsada por la legisladora del PRO Silvia Lospennato, no fue aprobada porque dos senadores de la provincia de Misiones no la votaron. De inmediato, se especuló con que la decisión de los legisladores tuvo que contar con el aval del exgobernador Carlos Rovira, que durante los últimos 25 años ha sido el hombre fuerte de la provincia ubicada en el noreste argentino, y se apuntó que existió una negociación directa entre él y el asesor presidencial Santiago Caputo.

De hecho, este lunes, de acuerdo a lo que informó eldiarioAR.com, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, defendió el rechazo de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut a la iniciativa y agregó que tuvo como finalidad “dar gobernabilidad al proyecto de Milei” y exponer “la fragilidad de viejas expresiones políticas en decadencia”, en referencia a Macri.

Por su parte, en una entrevista el presidente Milei negó haber participado en la maniobra que hizo caer la ley de Ficha Limpia, y calificó de “mentirosos” y “psicópatas” a los dirigentes del PRO y los medios de comunicación que difundieron esa versión.

“Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo le puse el cuerpo”, dijo Milei, quien luego apuntó contra Macri.

“Macri dice que él no podía” sancionar el proyecto de Ficha Limpia, pero durante su presidencia “tenía la mayoría, tenía más de 100 diputados”, lanzó y luego expresó: “Son psicópatas de todos lados”.

Pero, además, de acuerdo con lo que consignó Página 12, el mandatario ultraderechista dio una peculiar interpretación de los hechos: “Para mí hubo un acuerdo entre Cristina [Fernández de Kirchner] y Macri para ensuciarme a mí”.

Ante estas declaraciones del presidente, la diputada Lospennato publicó un video en sus redes sociales en el que tomó distancia de Milei y desmintió sus afirmaciones.

“Señor presidente, la Ficha Limpia no era un proyecto suyo, tampoco era un proyecto mío, aunque yo lo haya presentado por primera vez en la Argentina en el año 2016 y lo haya representado ininterrumpidamente desde ese momento. La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano, respaldado por un movimiento de ciudadanos independientes y por una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada”, afirmó Lospennato.

La legisladora dijo también que la idea de “un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no lo cree ningún argentino”.

Más tarde, el que se refirió al tema fue el propio expresidente Macri, quien en una publicación en su cuenta de X escribió: “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”.