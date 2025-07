La importancia política que tiene la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de Argentina, quedó en evidencia en la actual campaña hacia las elecciones del 7 de setiembre. Aunque en esa votación sólo se renueva la mitad del Parlamento provincial, esto es suficiente para generar alianzas, enfrentamientos y también complots, según denunció el gobierno de Axel Kicillof.

El viernes se conoció que el Ministerio de Seguridad bonaerense presentó ante la Justicia una denuncia contra un grupo de 24 policías que trabajaban para la campaña electoral del comisario Maximiliano Bondarenko, que encabeza la lista de La Libertad Avanza (aliada con el PRO) en la tercera sección electoral de Buenos Aires.

El caso surgió a partir de la difusión de chats de un grupo de Whatsapp llamado Rocket. Por ese medio, Bondarenko les anunciaba a los policías que le presentaría a la ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, varios proyectos para reformar la Policía, los tenía al tanto de las reuniones con la funcionaria y les agradecía por la información que le bridaban para transmitírsela a ella, informó Perfil.

El gobierno de Kicillof denunció que esos funcionarios conspiraron para colaborar con la campaña de Bondarenko y también para desestabilizar al Ejecutivo provincial.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dijo que llegó a la Dirección de Asuntos Internos una denuncia anónima “con muchísimos detalles”. Incluía documentación que el grupo había preparado sobre otros policías que podían colaborar en caso de que se generara un clima de malestar, con reclamos salariales, y sobre lugares donde podrían surgir focos de protestas.

Según Página 12, Asuntos Internos tenía información de que había funcionarios que trabajaban para Bondarenko en la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, y pedían datos a distintas instituciones. Esta semana se hicieron allanamientos que confirmaron esa información.

De acuerdo con Alonso, se encontraron documentos y proyectos “que no tienen nada que ver con la labor policial”. El ministro bonaerense dijo que utilizaban las instalaciones y equipos policiales para apoyar a Bondarenko, “pero fundamentalmente para diseñar una serie de medidas urgentes que los incluían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”. Agregó que el plan incluía pasar “a retiro obligatorio a una serie de altos mandos policiales que están en funciones”.

Los 24 policías del chat fueron apartados de su cargo “sospechados de formar parte de una acción conspirativa” y se iniciará una investigación interna.

Bullrich reaccionó a este episodio con insultos al gobernador. “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías sólo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política”. Agregó que Kicillof, “además de ser un inútil, es una persona que odia a la Policía y que está del lado de los delincuentes. Esa es mi lectura del hecho”. Dijo que “ellos [por Fuerza Patria, la alianza del peronismo para estas elecciones] no son capaces de poner a un policía como candidato”.

Sobre Bondarenko, Bullrich afirmó: “Yo ya lo conocía. Es un policía que está en retiro, pero que tiene su alma en la policía”. La ministra agregó que hace tiempo que trabaja con él a pedido de Sebastián Pareja, un dirigente al que la secretaria de Presidencia, Karina Milei, le encargó armar las listas de La Libertad Avanza.

Bondarenko, que según Clarín habló al borde del llanto, dijo sobre los policías involucrados en este caso que “lo más humillante es que los ponen en fila, les piden su arma y les sacan su credencial como si fueran delincuentes”.

El jueves este candidato dijo al canal LN+ que La Libertad Avanza deberá superar los obstáculos que le pone el “aparato” del oficialismo bonaerense. “El aparato del que todos hablan es una ingeniería electoral que armó el peronismo en estos años. Tienen remises, toman las escuelas a las cinco de la mañana. Va a ser una batalla de voto a voto, de urna a urna. Hay que preparar un ejército... la gente tiene que estar convencida para que no estemos más en esta situación”, dijo.

Para el ministro bonaerense Alonso, Bondarenko “es un policía que más casta no puede ser”. Entrevistado por El Destape Radio, dijo que “en apenas ocho años ascendió seis veces, mientras que la carrera que debía hacer en 30 años la completó en sólo seis”.

Si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no hubiera sido condenada a seis años de prisión, Bondarenko hubiera sido su competidor directo. La dirigente había anunciado que se postularía en estas elecciones a legisladora bonaerense por la tercera sección, muy poblada y en la que el peronismo es fuerte, la misma en la que compite Bondarenko.

La lista de Fuerza Patria –la alianza que lograron conformar diversos sectores del peronismo que hasta hace unas semanas estaban distanciados– será encabezada por Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia.

Golpe a la guardia pretoriana

Sebastián Pareja, el encargado de armar las listas de La Libertad Avanza, y de pedirle a Bullrich que trabajara con Bondarenko, fue el centro de una crisis en el oficialismo por su selección de candidatos para estas elecciones.

El llamado “triángulo de hierro” que conduce el gobierno argentino encabezado por Javier Milei está conformado también por su hermana, Karina Milei, secretaria de Presidencia, y por Santiago Caputo, un asesor contratado por medio de una empresa unipersonal que se enfoca en particular en el área de inteligencia y en el ejército de trolls, tuiteros y streamers que apoyan al gobierno y atacan a sus rivales.

De los integrantes de ese grupo que opera en las redes sociales y que se ha presentado como Las Fuerzas del Cielo y “la guardia pretoriana” del gobierno, sonaba fuerte el nombre de Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, para integrar las listas de La Libertad Avanza en estas elecciones. Sin embargo, Parisini quedó afuera y con él toda esa ala de militantes relativamente jóvenes, muy agresivos contra quien cuestione al gobierno, y que incluso han sido señalados como responsables de alguna purga interna.

La decisión es un golpe para Caputo, un hombre a quien la prensa ha visto usar un prendedor similar al de “la mano del rey” de la serie Game of Thrones, es decir, el que utiliza la persona de mayor confianza y principal asesor del gobernante.

Las críticas de tuiteros y también de periodistas a los que Milei accede a dar entrevistas, como Alejandro Fantino, apuntaron contra Pareja (no contra Karina Milei). Recordaron que Pareja fue peronista y macrista antes de ser libertario, y que ocupó cargos en distintos gobiernos, lo que en su lógica lo convierte en “casta”. Lo acusaron de elegir candidatos que también tienen un pasado en otros partidos y de dejar afuera, al decir de Fantino, a “un montón de pibes libertarios que perfectamente podrían tener lugares en las listas y quedan afuera porque vino un casta estatal como este”.

A su vez, Parisini anunció que iba a hablar, pero se limitó a bromear dando un discurso ante la cámara pero sin audio.

El freno de Karina Milei

A los críticos, Karina Milei les respondió en su cuenta de X, la misma vía que eligió el 9 de julio para anunciar el acuerdo que La Libertad Avanza alcanzó con el PRO para competir juntos en estas elecciones. El miércoles, publicó un texto de una dureza inusual, sobre todo de parte de alguien que –al igual que Caputo– no suele hacer declaraciones públicas.

“Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”, afirmó. Dijo que el armado de listas para esta elección “no es un armado más”, sino “una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”.

En cuanto a las personas que vienen de otros partidos, recordó que cuando Javier Milei se alió con su rival electoral Patricia Bullrich, llamó a hacer “tabula rasa”. La secretaria de presidencia dijo que “esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa”. “Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, cerró.

La mitad de las cámaras. El 7 de setiembre, los bonaerenses eligen 23 de los 46 senadores provinciales, así como 46 de los 92 diputados. También saldrán de esta elección 15 senadores suplentes y 28 diputados suplentes. Se eligen además integrantes de consejos deliberantes y consejos escolares.

Grabois prevé presentarse con lista propia en las legislativas nacionales de octubre El dirigente cuestionó las “fotos de unidad forzada” del peronismo El dirigente social argentino Juan Grabois cuestionó el armado de listas que logró el peronismo para las elecciones bonaerenses. “Las fotos de unidad forzada son como los intentos de unir un jarrón roto en pedazos y nosotros queremos ir hacia otro lugar”, dijo al diario español El País. El sector de Grabois quedó relegado en el orden que se estableció, pero integra esas listas para las elecciones de setiembre. Durante la entrevista, Grabois afirmó que tanto el oficialismo como la oposición están en crisis, y opinó que si en las elecciones de Buenos Aires se llega a un ausentismo de 50%, como lo hubo en la provincia de Santa Fe, “ya tenés un pre ‘que se vayan todos’”. En este escenario, dijo, quiere que el sistema político “se acomode bajo nuevas formas”, aunque aclaró: “Me preocupa más lo que llamamos el campo nacional y popular que la derecha. Me preocupa más nosotros que ellos”. “Con el cierre de listas vimos una nueva degradación. Como tres cocineros que se disponen a cocinar algo que huele a podrido”, dijo. Criticó que se recurriera otra vez al cambio de nombre del sector peronista más vinculado al kirchnerimo: “Pasamos de Frente de Todos a Unión por la Patria para terminar en Fuerza Patria” como “si la gente fuese tonta y no se diese cuenta de que es lo mismo”. “Nosotros apoyamos el gobierno de Kicillof y lo vamos a defender, por eso estamos en esas listas. Pero no podemos integrarnos a una alianza moldeada por Sergio Massa, que busca reposicionar su grupo político-empresarial, colocar con gran eficacia a su gente y desmovilizar”, dijo Grabois. Por eso, agregó, en las legislativas parciales de octubre su sector va a “avanzar con una lista propia”. “Nos dijeron que sacaremos menos votos o que nos responsabilizarán por romper esa supuesta unidad. No vengo del palo de los que hacen esos cálculos”, concluyó.

.