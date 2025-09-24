Buque Omar al-Mukhtar, un barco libio que zarpó el 17 de setiembre para unirse a la Flotilla Global Sumud, en el puerto de Trípoli.

“Estamos presenciando estas operaciones psicológicas de primera mano, ahora mismo, pero no nos dejaremos intimidar”, comunicó en la noche del miércoles la Flotilla Global Sumud, que denunció “explosiones” y vuelo de unos 15 “drones no identificados” sobre sus barcos, a baja altura.

Esta iniciativa, que se propone romper el bloqueo israelí para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde el Mediterráneo, denunció también que sufrió interferencias y cortes en sus comunicaciones.

Además, según informó el diario español El País, la organización denunció que cuando transitaba por las costas de Creta, varios drones lanzaron una sustancia ácida sobre dos de sus barcos. Comunicó que en uno viajan veteranos de guerra de Estados Unidos y agregó que en otro, el Yulara, la sustancia afectó a uno de los tripulantes pero se recuperó momentos después.

En cuanto a las explosiones, dañaron en alguna medida a nueve de sus 51 barcos, y se presume que se trató de granadas aturdidoras, agregó el periódico.

En la Flotilla Global Sumud, que intenta romper el bloqueo de Israel a la Franja de Gaza, viajan activistas de diversos países, entre ellos tres uruguayos.

El gobierno de Israel ha manifestado que esta es una “iniciativa yihadista” apoyada por el movimiento palestino Hamas.

En un comunicado citado por Europa Press, la flotilla responsabilizó a “Israel y sus aliados” por los “intentos de disuadir” a la organización de continuar su avance, y ratificó que la misión continuará.